分析：对穆迪降评很恼火说明中国非常在意 生怕影响吸引外资

资料图片：2016年3月，上海外滩的行人和黄浦江对岸的陆家嘴金融区。 REUTERS/Aly Song

路透北京/香港5月26日 - 中国试图对穆迪调降其信用评级一事表现得无所谓，指其对中国具体情况缺乏了解。但是中方的反应凸显出，在中国努力吸引更多外国资本进入股票和债券市场之际，对于外界的观感是非常在意的。

分析师表示，虽然这次降评没有提供关于中国债务问题的新内容，但实际却挑战了中国当局提出的经济展望，并对中国高调宣扬的改革的效果提出质疑，而这会增加外国投资者的疑虑。

周三穆迪调降中国的主权评级几小时后，财政部发表声明，称穆迪的分析高估了风险，而且是基于“不恰当方法”。随后，官方媒体才报导穆迪降评一事。

穆迪把中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1，是穆迪近30年来首次调降中国评级。穆迪高管周五称，除非控制住不断膨胀的信贷，否则有可能再度下调信评。

MSCI明晟下月将对全球主要股价指数进行检视，中国正在推动加入其中，另外中国也计划今年进一步对外资开放债券市场，外部对于透明度的评估及要求只会有增无减。

若穆迪和北京当局对于同样的债务有着不同的看法，这可能部分反映出，外部人士评估中国各项风险时在取得必要资讯上面临困难。

“在中国，取得资讯难度与其他迫切需要融资的国家相反，”另一家评等机构的分析师表示，因事涉敏感，该名分析师不愿具名。

“对于中国，融资并不真的构成一个问题，因此财政部或人民银行的会议级别并不一样。与官员们接触，是各个评级机构必须建立的职能。”

中国财政部及人民银行并未立即回覆传真置评请求。

20国集团(G20)下属的金融风险监控机构--金融稳定委员会(FSB)刚在这个月批评北京并未提供关键金融数据，导致一份有关全球面临影子银行的金融风险报告延迟出炉。

**反应淡定**

由于中国大部分债务需求由国内庞大的储蓄池提供资金支持，中国目前还能够淡然看待国际评级的重要性。

而中国金融市场似乎也不为所动，不过有些交易商揣测有一点政府撑盘的因素在里面。

人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元，一些交易员表示，这是监管层意志的引导。人民币周五续升。

中国股市沪综指周四收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。沪深300指数.CSI300创逾九个月最佳表现，一些交易商暗示，当局的买盘指令或许协助撑起了市场。

**因债务而分手？**

穆迪在解释降评原因时指出，此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

中国做出回应，承认存在债务问题，但表示债务风险安全可控。

法国巴黎投资新兴市场固定收益副主管Jean-Charles Sambor称，鉴于投资者已将债务负担不断加重的因素消化吸收，所以此次评级调降目前不太可能影响到外资对境内债的胃口。

“我们想更好地了解这些债务的结构？当然了，”Sambor称。

“这是因为各种债务太复杂，包括企业债、市政债、更广泛的公共债务以及表外项目和影子银行业等等。”

“债务结构非常复杂，有时还会有重叠，没有哪个估测是完美的。”

信评调降会导致中国国有企业海外举债为国内投资融资的成本上升，并可能限制一些外资基金将中国资产纳入自己投资组合的能力。

中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才认为，穆迪并不了解中国的实际情况。称中国今年的经济成长前景要好于去年，经济在企稳并逐渐改善；穆迪担心地方政府债务，但他们根本无需担心。(完)