中国将进一步清理和规范涉企收费 持续为实体经济减负

路透北京2月9日 - 中国总理李克强周三主持国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。

中国政府网刊登会议新闻稿指出，下一步国务院部门要带头以更大决心进一步清理和降低涉企收费，尽快推出一批制度性、管长远、见实效的清费举措，要抓紧建立收费目录清单制度，切实减少涉企收费自由裁量权。

同时，还要加大审计、督查力度，坚决取消事业单位不合理收费，坚决杜绝中介机构利用政府影响违规收费，行业协会商会不得强制企业入会或违规收费。

2013年以来，各地区各部门持续推出减费降费措施，中央层面统一取消、停征、减免涉企政府性基金和行政事业性收费496项，地方取消收费600项以上，2015年以来又出台了一系列减少涉企经营服务性收费和企业社保费用支出的举措。

“但必须看到，目前收费名目较多、乱收费等问题依然突出，给企业加重负担，”常务会议称。

在深化建筑业“放管服”改革方面，会议指出，首先是要建立统一开放的建筑市场，打破区域壁垒，取消各地区、各行业在法律法规和国务院规定外对建筑业企业设置的不合理准入限制。缩小必须招标的工程建设项目范围，把应招标的项目纳入统一公共资源交易平台。

其次是要对标国际先进标准，提高建筑设计和建设水平，推广智能和装配式建筑，完善政府投资工程建设管理模式；第三是要加强承包履约、劳动用工等管理，严防拖欠工程款。实行工程质量安全终身责任制。打造“中国建造”品牌。

会议同时提出，确定加强高标准农田建设的政策措施，健全规划、资金等统筹机制，按照集中连片、整体推进的要求，协调开展土地平整、灌排沟渠、田间道路、生态保护等建设。

同时，完善建后管护机制，建立全国统一数据库，依托遥感监测等对高标准农田实现全程监控、精准管理。（完）