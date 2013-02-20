中国房地产调控力度将加强 相关内容料很快出台--消息

路透北京2月20日 - 中国备受关注的楼市调控可能升级.两位接近官方的消息人士周三对路透表示,相关内容已经提交周三召开的国务院常务会议讨论,具体的内容预计很快会出台.

消息人士称,总的方向是房地产调控会继续加强,调控力道将会加码.但他们均不愿透露细节.

"具体内容看新闻稿,总的基调是房地产调控会继续加强,但内容与市场的传闻可能会有些出入."其中一位了解情况的业界高层消息人士称.他指相关的新闻稿估计很快就会出来.

1月份中国楼市的持续回温显然刺痛着即将卸任的本届政府的神经,尤其当月新增人民币贷款突破1万亿元,楼市的回暖为原因之一.

"距离3月份召开的两会只剩近一周的时间,本届政府任期也将满,这种承前启后的时刻通常不会出台重大的政策."另一位不具名的消息人士称,但因房地产调控是本届政府对民众的承诺,选在这个时候出台调控政策也是不得已而为之.

住建部对上述消息暂未置评.

春节假期过后,中国一线城市楼市迅速升温,北京等地二手房市场的挂牌量和交易量已恢复到节前水平,也加剧了市场对调控政策加码的预期.

国务院常务会议将在周三讨论房地产调控政策的传闻,周二就在市场上风传,引发沪综指.SSEC周二收挫1.6%,地产、水泥等板块领跌.周三中国股市收盘反弹0.6%.

路透在去年12月调查15家机构的结果显示,全部受访者认为2013年全国住宅均价上涨,其中半数预计均价涨幅超过7%,最低的涨幅预估为2%. (完)

(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)

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