中国人对澳洲房地产投资增速高于矿产资源--高力

路透上海10月24日 - 若谈及中国在澳大利亚的投资，矿产项目估计会成为首选。不过国际领先的房地产服务公司--美国高力国际（Colliers)周四发布报告称，近阶段以来，中国人对澳洲房地产的投资增长已快于矿产勘探和开发。

2012年中国在全球的物业投资已创下约40亿美元的新纪录，今年这股热潮还在延续，主要因中国的股市回报不佳及经济增长放缓，以及人民币不断升值，促使国内更多财富转移至海外房地产市场。

据高力方面统计，今年来光在悉尼，中国投资者在住宅发展用地上已经投资超过6亿澳元，并计划在这些地点兴建近5,000个单位。

高力国际澳洲新南韦尔斯州际行政总裁Malcom Tyson认为，由于澳洲经济表现佳，中国人对澳洲房地产的兴趣大增。此外，澳洲在地理上接近中国，而且中国和澳洲政府的政策转变亦令他们更容易将财富投资于澳洲。

高力报告指出，澳洲物业的中国投资主要包括四个来源：银行及金融机构、放眼全球的发展商、国企及中国主权基金、高资产净值人士。

高力称，自去年10月中国保监会撤消对海外物业投资的限制后，中国各家保险公司已纷纷物色离岸投资机会，对发达国家尤其感兴趣。

在国企方面，上海的绿地集团是一个典型案例。绿地今年3月首次投资澳洲，购入悉尼水务局旧址用作发展一栋240米高的大楼，落成后将成为当地最高的住宅大厦。而私人投资者的兴趣较为广泛，资产类别包括农地、酿酒厂、酒店、零售店和大型办公大楼等。不过，高力接受最多查询的仍然是甲级和乙级写字楼和住宅用地。

高力国际在全球设有逾522个办事处，专业人士超过12,300人。作为全球最大房地产管理公司之一的FirstService Corporation(FSV.TO)旗下公司，高力国际提供包括全球企业咨询顾问、经纪、物业和资产管理、酒店投资的销售和咨询等多项服务。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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