房产限购影响北京GDP约0.5个百分点--北京统计局

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京1月20日电---中国房产限购政策对经济增长的影响并没有预期中严重.据北京市统计局估算,2011年房产限购影响北京经济增长约0.5个百分点.
新华社周四晚间援引北京市统计局副局长、新闻发言人于秀琴的话称,在推出限购政策的同时,政策性住房建设在大力推进,这使房地产限售对经济的影响比预期要低.
"除房产限购外,汽车限购和首钢搬迁也是影响北京经济增长的重要因素,两部分因素共同影响GDP大约1个百分点.三方面共同影响北京经济增长速度近两个百分点."于秀琴表示.
她指出,2011年推出的上述措施虽然使北京经济增长速度有所下降,但经济结构调整取得了成效,这为今後经济的可持续发展创造了条件.
从统计数字上看,北京2011年销售商品房1,440万平方米,比上年下降12.2%;其中销售住宅1,035万平方米,下降13.9%.
去年12月份,北京新建住宅价格同比上涨1%,涨幅比11月份回落0.3个百分点,同比回落8.9个百分点.二手住宅价格同比下降2%,连续两个月同比下降.
根据北京市统计局发布数据,2011年全年地区生产总值(GDP)增长8.1%,居民消费价格(CPI)上涨5.6%.按常住人口计算,去年全市人均地区生产总值折合12,447美元,已经接近富裕国家的水平.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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