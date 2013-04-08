北京二套房贷款首付比例调升至七成（更新版）

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
* 北京二套房商业和公积金贷款首付比例均提高至不低于70%
* 为新国五条公布后首个上调的城市
* 首套、三套及以上商贷政策不变
(新增央行关于差别化住房信贷政策的通知)
路透上海/北京4月8日 - 继中国各地陆续公布房地产调控“国五条”细则后，房价高企的一线城市--北京市率先宣布上调二套房购房门槛，要求购买二套房的商贷及公积金贷款的首付比例由六成提高至七成。
中国央行营业管理部、北京住房公积金管理中心周日均发布新政，对公积金和商业住房个人贷款实施差别化政策。
不过央行“关于做好差别化住房信贷政策实施工作”的通知同时指出，对在北京住建委房屋登记信息系统中显示无房、在央行个人信用信息基础数据库中有一笔住房贷款记录、第二次申请贷款购买住房的家庭，仍执行首付款比例不低于60%的政策。营管部称这一规定“体现了对居民自住型、改善型购房需求的支持”。
公积金房贷新政策与之类似：二套房的贷款利率为同期首套住房贷款利率的1.1倍；对于名下没有房产，但有贷款申请记录的购房者，仍执行贷款首付款比例不得低于60%、贷款利率为同期首套住房贷款利率1.1倍的政策。
“2012年第四季度以来，北京市商业银行个人住房贷款增速加快，其中第二套住房贷款占比有所上升，并明显高于全国平均水平。”央行营管部称。
央行通知对首套、三套及以上住房信贷政策未有变化。贷款购买首套自住住房的家庭，继续执行最低首付款比例30%的规定。该通知自2013年4月8日起执行。
公积金贷款新政方面，为避免高收入家庭长期占用贷款资金，使更多中低收入者获得贷款支持，新政策强调，人均月收入超过北京市职工月平均工资三倍以上的，其月还款额原则上不低于其月收入的50%。
公积金贷款新政策并要求，购买首套90平方米以下自住住房的，根据个人信用等级，贷款最高额度上浮不超过30%；购买90平方米以上非政策性住房和第二套住房的，贷款最高额度不再上浮，且不超过80万元。
去年年底至今中国楼市加速回暖，引发决策层对楼市过热的担忧，国务院在3月初进一步收紧对中国房地产市场的调控，各地细则则在月末纷纷出炉，其中北京市调控细则要求，央行在国家统一信贷政策基础上，根据北京市房价控制目标和政策要求，进一步提高第二套住房贷款的首付款比例。
(发稿 林琦/宿泱韫; 审校 林高丽)
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