黑石称仍会继续寻找中国房地产投资机会

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透香港1月19日电---私募股权投资公司--黑石集团(BX.N)周四表示,正积极寻找在中国房地产行业进行投资的更多机会.之前该公司旗下一基金退出与恒大地产(3333.HK)在广州的一家合资公司.
"我们深信中国房地产市场的长期成长前景,并将为我们的基金进一步寻找类似的投资机会,"黑石高级执行董事Stuart Grant在给路透的声明中表示.
恒大地产周四公告,以1.616亿美元收购子公司雅立其余的40%股份,使其成为恒大的全资子公司,以继续发展该子公司所持有的广州项目.
卖方是有黑石控制的一支基金(持有上述股份的62.9%)和Elian Properties(持有上述股份的30.8%).(完)
--编译 李春喜;审校 艾茂林/张涛
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。