黑石称仍会继续寻找中国房地产投资机会

路透香港1月19日电---私募股权投资公司--黑石集团(BX.N)周四表示,正积极寻找在中国房地产行业进行投资的更多机会.之前该公司旗下一基金退出与恒大地产(3333.HK)在广州的一家合资公司.

"我们深信中国房地产市场的长期成长前景,并将为我们的基金进一步寻找类似的投资机会,"黑石高级执行董事Stuart Grant在给路透的声明中表示.

恒大地产周四公告,以1.616亿美元收购子公司雅立其余的40%股份,使其成为恒大的全资子公司,以继续发展该子公司所持有的广州项目.

卖方是有黑石控制的一支基金(持有上述股份的62.9%)和Elian Properties(持有上述股份的30.8%).(完)