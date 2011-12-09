中国房地产调控明年不会也不能放松--住建部专家

路透上海12月9日电---中国过去一年紧锣密鼓的房地产调控终於让房价陷入调整.上海证券报周五援引住建部专家称,整体来看房价目前仍属於"停止上涨"阶段,明年调控不会也不能放松,否则将功亏一篑.

住建部政策研究中心副主任王珏林并称,其最担心明年房价出现反弹,因为目前市场观望情绪浓重,消费需求受到很大抑制,一旦购房需求集中释放,房价可能面临很大的反弹压力.

"为了巩固来之不易的(调控)成果,就必须保持调控政策的连续性和稳定性,不能再折腾了...调控政策不会也不能放松,"他说.

王珏林指出,目前房地产市场的购买需求还很大,政策一旦放松,房价就会反弹,调控可能就将功亏一篑.即使是区域性的政策放松,也可能会影响全国调控的大局.

而房地产税目前仍处於试点阶段,范围有限,影响也有限.

他认为,今年一线城市房地产市场相对低迷,成交量大幅下滑,但二、三线城市成交量尚可.

而今年房地产调控政策组合拳中,影响最大的首推限贷,直接节制流入房市的资金.限购政策对一线城市和旅游城市、沿海地区影响更大,对二、三线城市影响较小.

据中国经营报报导,在央行本次下调存款准备金率之前,中国住房和城乡建设部就已知会地方政府,对於"限购令"即将到期的城市,如果没有极其特殊的情况,须出台政策对限购令的有效期进行延续.

中国证券报援引财政部财政科学研究所所长贾康称,房产税进一步推开的大方向已经明确,但目前还未到全面推开的地步.(完)