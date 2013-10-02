9月百城住宅均价环比16连升--中指院

9月5日在北京拍到的一家地产中介的工作人员在海报前。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: BUSINESS REAL ESTATE)

* 9月百城新建住宅均价环比16连升，涨幅扩大

* 10大城市住宅均价环比涨1.72%

* 重点城市房价上涨压力较大，警惕调控政策升级风险

路透香港10月2日 - 中国指数研究院公布数据显示，9月百城新建住宅均价连续16个月环比上升，同比升幅亦较上月扩大；重点城市未来房价上涨压力仍较大，需警惕未来调控政策升级风险。

报告称，9月全国100个城市新建住宅均价格环比上涨1.07%，涨幅较上月扩大0.15个百分点；同比连续第10个月上涨，涨幅比上月扩大0.87个百分点至9.48%。北京、上海等10大城市住宅均价为18,179元人民币/平方米，环比上涨1.72%，与上年同期相比上涨13.87%。

“值得注意的是，不同城市住宅市场表现明显差异化，北京、上海、广州、深圳等重点城市持续供应不足，房价上涨明显且未来上涨压力仍较大，需警惕未来调控政策升级风险；而多数三四线城市房源供应充足，随着10月推盘量继续增加，房价整体以稳为主。”中指院报告称。

报告指出，9月百城价格涨幅自今年5月以来再次突破1%，上涨城市个数进一步增加至79个；10大城市新房价格环比上涨1.72%，北京上涨3.75%，涨幅居全国之首。时至“金九”旺季，楼市继续升温，如北京截至9月底全市住宅成交量已超过去年全年，在去化压力不大的情况下房企拥有更多市场定价权，通过高价加推、减小优惠力度等方式提价。

需求方面，在“国五条”、“房价调控目标”等政策效应逐渐弱化的趋势下，市场上涨预期渐浓，购房者结束观望并加快入市。土地市场方面，北京、上海、天津等城市接连出现高溢价地块，苏杭等地高价地争夺战等现象继续升温。在市场整体形势上行、地价上涨等因素正向带动下，百城价格指数持续上涨且涨幅再次突破1%。

中国国家统计局稍早公布的8月70个大中城市房价亦延续涨势，同比涨幅继续扩大，环比持续15个月走高，显示全国房价仍面临上涨压力。在结构上，地区分化则进一步加剧。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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