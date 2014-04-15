中国中小开发商受非标融资收紧影响最大--惠誉

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海4月15日 -评级机构惠誉企业评级董事王颖认为，中国房地产行业在金融机构非标业务整体收紧的状态，影响最大的将是中小型地产商，因大型地产商的融资渠道较多，非标渠道融资占比不会超过三分之一，影响相对较小，而地产类债券的发行人一般资质较好，债券违约的概率也会较低。
她在今日上海举行的一个关于中国房地产的媒体会上认为，2014年金融机构风险偏好下降及非标融资收紧，可以看到传统债务类非标融资如信托的发行量在下降，这将导致部分中小房企更加依赖银行理财，有限合伙或者股权类融资等非标渠道，这些融资形式成本更高，因此开发商的融资压力也将更大。
地产企业债券类融资方面，因国内房地产企业发债融资仍有相对限制，而在海外的融资，由于融资成本的比较优势，房地产企业一般比较重视维护这类融资渠道，可以通过新发债券等方式展期，债务偿付的压力不大，至今未有违约概率，今年预期发生债券公开违约的概率也较低。
至于城市信用风险的差别，王颖认为三四线城市的压力将最大，因一二线城市有刚需和城镇化等需求方面的支撑，三四线城市则同时面临供给过剩和需求放缓，因而风险也最大。（完)
(发稿 徐永；审校 林高丽)
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