焦点：中国地产商海外发美元债热潮熄火 发改委祭出审批紧箍咒

路透香港5月18日 - 中国房地产开发商预计，年初时他们在海外发美元债券的火热势头短期来看将偃旗息鼓，因为中国政府要为房地产降温，关上了房地产企业进入全球债券市场的大门。

银行业人士和开发商对路透表示，中国发改委第二季度开始已基本停止给房地产商海外发债发放批文。中国公司发行企业债需要由发改委审批。

在此之前，去年下半年政府就已采取措施，减缓房地产开发商在境内证交所市场发行公司债。

这导致今年第一季出现一波海外发行美元债券热潮，因为开发商得另辟蹊径融资。中国房地产企业今年迄今这类债券的发行规模总计达45亿美元，在亚洲企业总计发行的1,338亿美元债券中占3%。

这已接近去年全年57亿美元的美元债规模，且远高于往年同期8.1亿美元的平均水平，以往企业主要通过境内债券市场融资。

市场人士称，中国监管部门目前严格限制境外融资。

“今年初发行的债券是去年就获批的，”总部在深圳的一家开发商称，“我预计下半年不会有新债发行。”

另外两位要求匿名的开发商亦向路透称，他们看到审批的程序拖后。

中国发改委未回复路透的置评要求。

今年的企业债发行由国有企业主导，这些企业的资产负债表状况往往好于私营企业。即将在市场发债的开发商，要么是第一季就获得了发行批文，要么来自不用面对国有企业派激烈竞争的较弱省份。

位于深圳的中国房地产商--龙光地产(3380.HK)周三宣布，将发行4.59亿美元优先票据，拟将资金用作当前债务再融资，据银行方面称，此次发行是第一季度就获得批准的。龙光地产没有回复置评要求。

位于上海的世茂房地产(0813.HK)一位人士称，公司已于第一季获准发行美元债，不过补充公司目前尚无具体发行计划。

“继第一季频繁的融资活动后，第二季他们已经收紧了批准进程。”一香港银团贷款人士说道，该人士因事件的敏感性谢绝具名。

虽然美元信贷供应收紧，但开发商并不担心再融资问题，因为还有银行贷款等其他选择。

世茂和龙湖地产(0960.HK)上周表示，他们已经获批在境内银行间同业市场发行中期票据，此为中国地产开发商绕过监管限制的另一条渠道。

评级机构穆迪亦表示，今年对中国房地产开发商而言面临的再融资风险并不大，因房屋销售的荣景仍给其资金流动性带来有力支撑。这些公司所发债券到期的高峰是2018年。(完)