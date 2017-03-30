中国要重点整治开发企业和中介机构 严查违规资金入市--住建部

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
住建部网站援引整顿规范房地产开发销售中介行为电视电话会议称，要求各地持续整顿房地产市场秩序，重点整治房地产开发企业和中介机构的违法违规行为还包括，造谣生事，误导市场预期；提供虚假证明，扰乱市场秩序等行为。
新闻稿指出，这是继去年连续三次通报96家违规房企之后，住建部再次集中公开曝光30家违规房地产中介机构和开发企业名单，包括北京存房房地产经纪有限公司、北京搜房网络技术有限公司武汉分公司等。
“始终保持高压严查态势，持续打击违法违规行为，依法从严从重处理，进一步净化市场环境，切实维护群众合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。”住建部称。
近期中国有多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市。也有省内热点城市。3月29日，杭州、福州和厦门等市继续出台升级版房地产调控措施。（完）
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(发稿 陈君；审校 李文科/林高丽)
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路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。