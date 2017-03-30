中国要重点整治开发企业和中介机构 严查违规资金入市--住建部

路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。

住建部网站援引整顿规范房地产开发销售中介行为电视电话会议称，要求各地持续整顿房地产市场秩序，重点整治房地产开发企业和中介机构的违法违规行为还包括，造谣生事，误导市场预期；提供虚假证明，扰乱市场秩序等行为。

新闻稿指出，这是继去年连续三次通报96家违规房企之后，住建部再次集中公开曝光30家违规房地产中介机构和开发企业名单，包括北京存房房地产经纪有限公司、北京搜房网络技术有限公司武汉分公司等。

“始终保持高压严查态势，持续打击违法违规行为，依法从严从重处理，进一步净化市场环境，切实维护群众合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。”住建部称。

近期中国有多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市。也有省内热点城市。3月29日，杭州、福州和厦门等市继续出台升级版房地产调控措施。（完）

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