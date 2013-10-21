绿地集团新增海口空港产业城项目

路透上海10月21日 - 去年底将产业地产作为其房地产主业转型的主攻方向后，中国大型房地产公司--绿地集团近期正加速扩张，近日新签海南海口绿地空港产业城这一超大型项目，该项目规划用地面积逾万亩。

公司新闻稿称，绿地空港产业城项目总规划面积约1.35万亩，规划通过旧城改造与产业发展相结合，建成以空港物流和创意产业配套、特色休闲娱乐产业、临港旅游服务业为主导产业，具有旅游风情小镇风貌的综合性城市新城。其中，项目一期规划建设用地面积约4,310亩，规划总面积440万平方米。

“绿地顺应产城融合的新型城镇化导向，正在加快构筑平台化产业地产模式。我们尝试借力强势平台资源，迅速做强做大一批战略性项目。”绿地集团董事长张玉良表示。

他指出，绿地继此前与东航集团就空港产业园开发等启动战略合作后，还与物流企业菜鸟、泰国正大集团等多个行业龙头企业进行了合作洽谈，希望借助与一批产业巨擘的合作及成熟产业项目的引入，构筑平台模式。

绿地集团前几年一直以商业地产为其房地产业务为主打方向。不过经过几年的快速发展后，国内不少城市的商业地产已出现局部过剩迹象。

绿地近阶段已在昆明、哈尔滨、南昌、郑州等地获取一批产业城项目，6月其与东航集团宣布，双方将在全国多个机场附近投资空港经济区和土地开发，第一步将就上海虹桥机场、云南巫家坝机场和合肥骆岗机场等区域的存量土地进行合作开发。

绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业，其中房地产业务以收入计在国内排名第二，仅次于万科(000002.SZ)。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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