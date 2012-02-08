中国新年政令频出显微调迹象 释放维稳楼市信号

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 新年伊始楼市政令频出显微调迹象
* 彰显决策层维稳楼市意图
* 首套房信贷松动,保刚需稳市场
* 但政策全面转向尚远
作者 邵晓忆
路透北京2月8日电---龙年中国楼市开局不利,1月成交持续低迷,一度令坊间忧虑,在经济增速放缓的大背景下,今年房地产市场会否分崩离析;但春节後调控政令频发,政策微调迹象明显,彰显决策层维稳楼市、稳定经济增长之意图.
房地产调控攸关经济全局,无论是央行首提满足首次购房贷款需求,或是财政部要求确保保障房资金筹措到位,都显示了政府稳定市场,并提前出手调控,防止市场出现暴跌的决心.不过总体而言,房地产调控短期难言放松,政策的全面转向仍为时尚远.
"过去调控'一刀切'的政策误伤了刚需,现在政策开始向自住性需求倾斜.可以看出政策的目的是稳定市场,而不是希望市场垮掉,"中原集团研究中心高级经理刘渊表示.
中国央行周二明确表示,2012年将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.此举为央行在住建部之後再次表态将满足首套房贷需求.
"强调满足首次购房家庭的贷款需求,也算是对房地产贷款政策的一点微调.但显示了央行表明既要坚持调控政策方向,又要避免正常的民生需求受到影响."西南证券首席经济学家王剑辉称.
央行货币政策委员会委员李稻葵近日就指出,2012年中国国内经济最大的不确定性来自於房地产,影响房地产走势的最大因素是政策因素,任何政府都不会让自己的政策走到让房地产崩溃的境地.
同时,作为2012年房地产重头戏的保障房建设,如何确保其资金到位及分配公平亦为调控的重要一环.财政部近日下发通知称,要拓宽保障房资金来源渠道,加大保障性安居工程投入力度,其中包括2012年增加的地方政府债券收入优先用於保障性安居工程.
中国国务院副总理李克强周一则再次重申,确保公平分配是关系保障性安居工程成败及可持续发展的"生命线",在继续保质保量地推进保障房建设的同时,要下更大力气做好公平分配.
**首套房信贷松动保刚需**
2008年时为应对国际金融危机,扶持国内楼市,首套房贷利率曾出现七折优惠政策.但此後由於房价上涨过快,国家开始调控楼市,各家银行纷纷取消优惠.从去年下半年开始,因流动性持续紧张,全国范围内有多家银行甚至提高了首套房贷利率,基准利率普遍上浮5%-10%不等.
不过今年初银行信贷额度陆续下发,已有部分银行将首套房贷利率降至基准利率.随着政策进一步引导,市场对银行的首套房利率优惠政策重启的预期日见增强.
中国四大国有银行之一的一家房贷部门的人士表示,央行稍早召集各大商业银行开会,特别要求商业银行对首套房贷"该放的还是要放","我们感觉还是从经济稳定,金融稳定的大局考虑,也不希望市场暴跌吧."
该人士称,去年该行年初设定的住房贷款规模是1,000亿元人民币,但在执行过程中主动压缩,最终全年只有约800亿;今年设定的规模可能会比去年多,但更多要取决於市场的需求.
刘渊并称,之前尽管近期房价有所下降,但房贷利率上升之後,对於购房者来说,总体购房贷款并未明显下降,今後的政策微调料将更多鼓励自住需求,预计会有更多银行实施首套房贷利率优惠政策.
国家统计局稍早公布数据显示,2011年12月有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓;据路透测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨1.4%,为连续第五个月涨幅放缓,且以全年最低涨幅收尾.
受大盘走高带动,周三上海地产类指数.SSEP盘中大涨逾2%,其中中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)200002.SZA股上涨约3.7%,保利地产(600048.SS)涨幅逾3%.
**政策转向尚远**
中国龙年开局楼市成交低迷,市场观望心态浓厚.尽管首套房贷利率重归基准的利好有望提振买气,但业内人士普遍指出,政策总体仍难放松,"限购"仍会是今年中国楼市的主旋律.
"当前处於房地产调控的关键时期,中央亦屡次坚决表态要巩固楼市调控效果,预计今年上半年都不会出现利好房地产行业的消息,"中国指数研究院数据信息中心总经理葛海峰表示.
中国总理温家宝在上月底召开国务院全体会议上重申,要巩固房地产市场调控成果,继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归;采取有效措施增加普通商品房供给.
在调控不放松的背景下,购房者陷入持续的观望.中国房地产信息集团数据显示,2012年1月中国十大重点城市成交面积环比全面出现下跌,其中杭州跌幅最大,达69.50%,北京的跌幅次之,跌幅为65.34%.
房地产业者对业界前景亦颇为谨慎,以万科为例,其1月实现销售金额122亿元,较上年同期的201亿元下降39%.
"尽管存在春节这一特殊因素的影响,相比以往,当前市场景气度下滑的状况依然十分明显……要判断未来的走势还需要观察,"万科董事会秘书谭华杰称.(完)
--审校 丁淑琴
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