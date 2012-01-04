中国今年内地楼市仍具挑战 一线城市楼价将跌20%--汇丰

路透香港1月4日电---汇丰环球研究周三发布的报告称,虽然中国的货币政策有松动的迹象,但针对行业的措施将继续压抑需求,今年房地产市场的情况仍然充满挑战;预期今年内地一线城市的楼价将下跌20%.

该行将内房股板块2011-13年的每股盈利(EPS)分别下调1%、6%和10%,以反映预期未来12个月一线城市楼价下跌20%,而其他二、三线城市房价下滑10%预测,这将令房价回落至2009年的水平.

汇丰环球研究房地产业务研究亚太区主管邝家乐在报告中称,中国央行此前调低银行存款准备金率0.5个百分点,令市场期望货币紧缩政策将有所松动,但该行相信,限购令等压抑楼市的行政措施会继续压抑市场需求,而2012年房地产市场的经营环境仍然充满挑战.

而对目前内房股股价,报告指出,较每股资产净值(NAV)有超过50%的折让,2012年的预测市盈率仅5.8倍,均低於历史平均值,并与2008年的"黑暗月份"相若.据该行的测算,现时内房股的估值反映所有资产类别和所有城市的住宅均价下跌28-50%,是不现实的.此外,现时的股价水平亦反映开发商的土地储备有大幅的减值,显示出内房股遭到过份抛售.

汇丰称,该行偏好一些资产负债表稳健、有能力以较低的成本进行债务融资以及往绩表现得到肯定的内房企业,其给予确信"增持"的股份包括中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)和龙湖地产(0960.HK).(完)

--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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