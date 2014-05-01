4月百城住宅均价同环比涨幅连降四月 房价降温明显

* 4月中指院百城新建住宅均价环比23连升但涨幅明显收窄

* 同比涨幅亦连降四个月

* 易居一手房288指数环比连升21个月后首次下跌

* 房价降温明显

路透北京5月1日 -最新数据显示中国房价涨幅持续放缓并已显现下行迹象。中国指数研究院公布的4月百城新建住宅均价同环比涨幅均连续第四个月收窄，而易居一手房价格288指数环比则在连升21个月后首次出现微跌。

中指院报告称，4月全国100个城市新建住宅均价环比连续第23个月上涨，但涨幅仅为0.1%，较上月的0.38%明显收窄；同比则连续17个月上涨，涨幅亦从上月的10.04%降至9.06%。

而易居4月一手房价格288指数为1,098.3点，同比上涨6.90%，环比微跌0.02%，为2012年7月以来连续21个月上升后首次出现下跌。

“在政策不稳、信贷收紧、市场观望等多方因素影响下，4月房地产市场表现‘旺季不旺’，全国住宅均价与3月基本持平，房价下跌城市数量明显增多。”中指院就数据点评道。

中指院报告称，整体来看，一季度，宏观经济增速下行，房地产市场表现欠佳，进入4月，市场情况未明显好转。政策方面，随着不同城市的房地产市场走势分化，部分城市对现行政策有所放松，其中南宁对区域内数个城市有限度放开限购，无锡、郑州也对调控政策进行微调，部分中小城市房地产政策放松预期升温。

信贷方面，受资金监管限制影响，房地产贷款规模继续紧缩，同时购房者房贷利率优惠减少。供需方面，开发房企迫于资金回款和去化压力，平价开盘、打折促销等“以价换量”现象增多；但购房者对后市降价预期继续升温，进一步观望并放缓入市，多数住宅项目开盘去化情况并不乐观。

数据显示，4月房价下跌城市个数明显增加，45个城市环比下跌，增加八个，其中跌幅在1%以上的有16个，较上月增加一个。

北京、上海等十大城市中，七个城市环比上涨，三个城市下跌，价格上涨城市涨幅整体缩小，总体环比上涨0.39%，同比上涨15.37%，继续较前值收窄。

而在易居监控的全国31个省级行政区域中，一手房价格指数环比下降区域达11个，分别为安徽省、贵州省、云南省、内蒙古自治区、江西省、山东省、甘肃省、辽宁省、湖南省、黑龙江省和福建省，其它省级行政区域一手房价格指数环比稳中有升。

在紧信贷和观望情绪主导下，中国楼市一季度从销售、投资到房价全面放缓，1-3月房地产开发投资同比仅增16.8%，远低于去年全年近20%的增速；同期房屋新开工面积同比则大降25.2%。这引发市场对房地产将拖累经济增长的担忧。有券商预计今年中国房地产对经济总拖累或逾0.5个百分点。

而房地产在增长乏力之时各地差异也进一步扩大，一线城市供需仍旺，但杭州、温州等多个二三线城市为高库存所困扰，各地时有降价楼盘出现，市场整体陷入观望状态。与之相应的，不时传出有关杭州、无锡、天津等城市将松绑限购的消息。广西省南宁市房管局则已发文称，广西北部湾经济区居民家庭获准在南宁市购房，被市场视为该地限购开始松绑。

近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）

________2014年________ _______________________2013年_______________________________

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

同比 9.06 10.04 10.79 11.1 11.51 10.99 10.69 9.48 8.61 7.94 7.4 6.9 5.34 3.9

环比 0.1 0.38 0.54 0.63 0.7 0.68 1.24 1.07 0.92 0.87 0.77 0.81 1.0 1.06 (完)