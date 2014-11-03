更多投资者计划扩大地产投资组合 首选中国--高力国际

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
路透香港11月3日 - 商业地产服务商--高力国际周一发布一项调查指出，大多数的亚洲投资者计划未来六个月扩大地产投资组合，比例较去年为高；而市场方面中国会是首选。
该行进行的《2015年全球投资者信心调查》调查了逾620名全球各地投资者，67%的投资者希望扩大投资组合及增加投资，投资者继续物色＂避险天堂＂城市；借贷重新成为市场的推动因素；商业中心区(CBD)写字楼物业连续第三年成为最受欢迎的直接投资类别。
亚洲市场方面，研究发现投资者对明年的情况保持乐观。亚洲投资者大多(74%)计划在未来六个月扩大地产投资组合，比率高于去年的69%。过半数的亚洲投资者表示，在未来12个月，他们可能会愿意承受更多风险，以求实现高额回报。
“在过去12个月内，多数亚洲投资者仍忧虑市场流动性，导致个别市场出现销售交易量下滑。此外，投资者愈来愈看好回报一直严重承压的传统市场的发展机遇。”高力国际亚洲资本市场及投资服务董事总经理邓文杰称。
调查还显示，73%的亚洲投资者认为投资总额将于2015年进一步增长，41%的亚洲投资者计划在未来12个月投资中国；而最受青睐的类别为CBD写字楼，有61%的受访者打算未来12个月内以此为投资目标。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。