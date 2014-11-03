更多投资者计划扩大地产投资组合 首选中国--高力国际

路透香港11月3日 - 商业地产服务商--高力国际周一发布一项调查指出，大多数的亚洲投资者计划未来六个月扩大地产投资组合，比例较去年为高；而市场方面中国会是首选。

该行进行的《2015年全球投资者信心调查》调查了逾620名全球各地投资者，67%的投资者希望扩大投资组合及增加投资，投资者继续物色＂避险天堂＂城市；借贷重新成为市场的推动因素；商业中心区(CBD)写字楼物业连续第三年成为最受欢迎的直接投资类别。

亚洲市场方面，研究发现投资者对明年的情况保持乐观。亚洲投资者大多(74%)计划在未来六个月扩大地产投资组合，比率高于去年的69%。过半数的亚洲投资者表示，在未来12个月，他们可能会愿意承受更多风险，以求实现高额回报。

“在过去12个月内，多数亚洲投资者仍忧虑市场流动性，导致个别市场出现销售交易量下滑。此外，投资者愈来愈看好回报一直严重承压的传统市场的发展机遇。”高力国际亚洲资本市场及投资服务董事总经理邓文杰称。

调查还显示，73%的亚洲投资者认为投资总额将于2015年进一步增长，41%的亚洲投资者计划在未来12个月投资中国；而最受青睐的类别为CBD写字楼，有61%的受访者打算未来12个月内以此为投资目标。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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