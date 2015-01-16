华南城否认公司主席将被调查报导 恒盛地产称大股东未避走美国

路透香港1月16日 - 多家香港上市内房股发出公告澄清近日有关公司及管理层的不利传闻，其中深圳为基地的花样年控股(1777.HK)，否认旗下在深圳的开发项目有个别公寓单位被锁定；同样于深圳起家的华南城(1668.HK)指出，网上有媒体指公司联席主席郑松兴被列入＂深圳地产预警名单＂内，并将接受调查的报导完全失实。

自佳兆业(1638.HK)多个于深圳的楼盘发展项目被当局锁定，加上多名高层辞职并引发连串违约事件后，市场对规模较小的内房股更为敏感。

其中花样年表示，对于昨日有报章指公司在深圳开发的物业花乡家园有四个个别公寓单位被深圳市规划和国土资源委员会网站列入受限制状态，所有权的转让已被锁定。公司澄清，已分别于2012年及2013年向独立第三方买家出售该四个公寓单位的房屋所有权，故此锁定事项与该公司无关。

至于华南城(1668.HK)亦表示，留意到近日在互联网上有媒体报导，指公司联席主席兼执行董事郑松兴被列入一份＂深圳地产预警名单＂内，并将接受调查。

＂郑先生确认上述关于他的报导完全失实，他并未有留意到上述名单的存在，亦没有理由相信他将会接受任何有关调查。＂公告称。

另一家小型开发商恒盛地产(0845.HK)称，留意到有媒体报导指公司控股股东张志熔已经远避美国，公司经向张志熔查询后获对方确认报导不实，他现时身处中国内地，且他与目前正被调查的令计划兄弟素不相识，亦从没有任何形式的交集或商业往来。

张志熔亦为中国造船企业--中国熔盛重工(1101.HK)的主要股东。

恒盛地产周四大跌23%后，周五早盘尾段股价回升2.4%；华南城亦升近2%，至于花样年则跌2.4%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。