中国鼓励自住性和改善性住房需求 保证楼市长期平稳--总理

中国要提高穿透式监管的有效性 稳妥推进金融监管改革--金融时报
路透北京5月11日 - 中国金融时报周四发表时评称，在当前分业监管格局下，进行穿透式监管，对于统一监管标准、消除监管套利和防范系统性金融风险尤为重要；要提高穿透式监管的有效性，牢牢守住金融安全底线，还需要稳妥推进金融监管改革，加强监管协调，补齐监管短板，避免监管空白。
路透北京3月15日 - 中国总理李克强周日表示，中国城镇化进程在加快，住房房地产市场需求是刚性的，鼓励居民自住性住房和改善性住房需求，保持房地产长期平稳健康发展
李克强在2015年两会结束后的新闻发布会上称，中国是个发展中国家，住房即使经济问题又是民生问题，今年在改造棚户区等方面还要加大力度，中国政府有保障居民基本住房的责任。
“房地产市场有其自身的规律，中国国土面积辽阔，有特大城市和中小城市、小城镇，情况各异，所以我们要求强化地方政府合理调控房地产市场的责任，因地制宜，分城施策。”李克强称。
根据今年政府工作报告，今年保障性安居工程新安排740万套，其中棚户区改造580万套，增加110万套，把城市危房改造纳入棚改政策范围。农村危房改造366万户，增加100万户，统筹推进农房抗震改造。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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