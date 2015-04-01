第一季中国前20大房企中七成销售业绩同比下滑--CRIC

路透上海4月1日 - 据中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)公布的第一季国内房企榜单，第一季国内前20大房企业中，七成房企销售业绩同比下滑，万科(000002.SZ)、恒大地产(3333.HK)和绿地集团的房地产销售额仍排名前三位。

CRIC分析报告显示，一季度前20大企业中仅六家实现业绩同比增长，这20家企业平均销售额同比降15.37%。究其原因主要有几点：一是房企随行就市，不再一味追求规模增长，而是采取房地产+多元化并举的方式，追求更稳健的发展；二是市场延续去年态势，全国房价持续走低，置业者购房信心不足；三是政策温和调整，企业普遍处于观望中，推案量较少。

榜单显示，第一季万科销售额达446.2亿元，同比下滑约18%；绿地集团销售额亦下降约22%至266亿元，不过恒大地产实现同比增长1%达309.3亿元。中海地产(0688.HK)和保利地产(600048.SS)分别以245.7亿元和192.2亿元排名第四和第五位，同比下降约一成和约三成。

目前万科、恒大地产、中海地产等上市房企尚未公布其一季度销售业绩。

报告还指出，今年国内房企普遍淡化销售目标，以质量增长取代规模增长。在21家已公布今年销售目标的大型和中型房企中，绝大部分房企今年的增长率在20%以下，约四分之三的企业今年目标增长率同比下滑。

这些房企销售目标涨幅之所以普遍放缓，一是因为房企对今年楼市行情普遍持谨慎的态度，二是房企发展理念改变，不少房企不再制定销售目标，更多追求利润增长，比如万科、世茂、龙湖(0960.HK)等企业，都提出了“有质量的增长”。

对于今年房市前景，报告指出，近期政府部门陆续出台优惠政策，房市回暖态势确立。对开发商而言，除了按揭利率优惠力度尚未达到外，中央和地方政府救市政策的叠加力度已基本与2008年金融危机那次相当；对购房者而言，因为房企纷纷推出低首付/零首付等手段，购房门槛甚至低于2008年。

中国央行半年来两次降息，周一央行等三部委宣布下调最低首付款比例，财政部将个人出售普通住宅的营业税免征年限由五年下调至两年。

不过报告亦认为，房地产行业调整的格局未变，这轮行情回暖与以往大不同，对房企和产品都有极强的选择性。主要表现在：那些产品性价比高、又非常具有营销创新精神的房企将明显受益；品质刚性改善性住宅、精品二套改善性住宅、中小户型豪宅将热销，以这类产品为主导的房企将明显受益。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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