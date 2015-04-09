中国房地产仍有8-10年平稳发展期 但拐点已来临--王健林

路透北京4月9日 - 中国商业地产龙头企业--大连万达集团股份有限公司董事长王健林周四表示，中国房地产市场仍有8-10年的平稳发展期，但其长期发展趋势已发生变化，拐点已来临。

他在北京一会议上称，经过这么多年发展，中国房地产市场供不应求的格局已经被打破，从各地近几年的批地拿地情况看，去库存仍需两到三年；但北（京）上（海）广（州）深（圳）供不应求的局面却没有改变。

“地产商靠拿地就能躺着赚钱的时代过去了，分化已相当明显，除了北上广深仍是供不应求外，其它二三线城市的供求平衡已经被打破，尤其是二三线城市明显供大于求。”王健林称。

大连万达集团创立于1988年，目前已形成商业地产、高级酒店、文化旅游和连锁百货四大核心产业，2014年企业资产5,341亿元人民币。其旗下的万达商业地产3699.HK是全球商业地产行业的龙头企业，已在全国开业109座万达广场，持有物业面积规模全球第二。

迫于经济下行压力不减，中国近期给楼市调控全面松绑。对购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。

对此，中国住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹认为，这只是政策的调整和回归，而并非救市；预计在积极的政策宽松支持下，今年楼市成交量将有所恢复，房价有望保持稳定。

她并提到，中国房地产市场的供求关系已从过去的总体趋紧转为目前的总体偏松，且部分城市供给过剩，即便需求增加，大多数城市的供求状况决定了房价难以出现大幅上涨。

中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，3月百城住宅均价同比和环比双双下跌，其环比下跌0.15%，跌幅较上月缩小；但同比下跌4.35%，为连续第六个月下跌且跌幅进一步扩大。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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