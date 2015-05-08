中国房地产增长趋稳分化加剧 地方有望祭出去库存新招

伴随着中国经济进入到降速提质的新常态，房地产业也迈进深度结构调整阶段，在前期一系列利好政策发酵下，今年中国楼市有望实现平稳增长，但地区分化的形势将愈加严峻，这也意味着获得更多政策自主权的地方可能会祭出更多去库存的措施。在社科院举办的一次房地产论坛上，与会专家多认同中国房地产已步入中低速增长期。路透