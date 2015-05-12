降息将加速一线城市楼市回暖 整体房价回升以稳为主--CRIC

路透北京5月12日 - 中国房地产信息服务商易居旗下的CRIC研究中心最新发布报告称，此次降息将结合新政，为一线城市市场注入强心剂，加速其回暖，不过限于行业结构性过剩现状，整体房价回升还是以稳为主。

报告称，3.30新政后，市场有明显的好转，重点城市商品住宅供应环比大增，成交方面，一线城市涨幅尤甚，而且部分城市库存量有所下降，消化周期也在进一步缩短。随着新政不断落实，需求充足的一线城市市场或将加速回暖。

CRIC认为，在价格上，目前国内房价已经达到了临界点，降息或将进一步推进房价的回升，但是限于行业结构性过剩的现状，以及整体需求回落的大趋势所限，大多数房企现阶段的主要任务还是去库存，他们认为房价回升还是以稳为主，不太可能出现2013年的暴涨现象。

报告指出，在推动楼市景气回升的角度上，受种种因素所限，本次央行降息的实际效果可能不会特别明显。但其中折射“稳增长”的立场，因此无需过多担忧本轮回暖会戛然而止。对于下半年的房地产市场走向，虽仍需谨慎提防过热预期，避免高价拿地、盲目上调房价等冲动行为，但也更应该乐观的看到更多政策利好的可能。

在房贷方面，报告认为在目前的利率水平下，银行的盈利空间已经很小，如首套房7折利率难现即是明例。因此央行虽然上调了利率浮动空间，但预计更多的金融机构还是会相应适度调减存款利率。受限于银行业逼仄的盈利空间，对于降息后的房贷折扣力度也不必报以太多期望。

中国央行自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率0.25个百分点，同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。这是自去年11月以来，中国第三次调低存贷款利率。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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