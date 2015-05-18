中国房地产市场活跃成交带动4月房价止跌回稳 但70城分化明显冷热不均（更新版）

2013年3月22日在北京拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透北京5月18日 - 随着330楼市新政逐渐显效，以及销售旺季的到来，4月中国房地产市场成交趋于活跃，房价跌势得到一定程度遏制，一线和部分二线城市环比呈上涨之势，但绝大多数三线城市房价仍在下降。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，4月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌6.1%，为连续八个月下跌，跌幅与上月持平。

从环比看，4月新建住宅销售价格较上月跌0.01%，连续第12个月下滑，但跌幅已缩窄至近持平。

“在3月底楼市新政出台和传统销售旺季等多重因素叠加影响下，4月份70个大中城市新建商品住宅成交继续回升，部分城市房价环比略有上涨。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读数据称。

他表示经步初测算，4月70个大中城市新建商品住宅价格环比综合平均上涨0.3%。

具体来看，4月70城中新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市分别有18个和28个，分别比上月增加了6个和16个；持平和下降的城市个数均有所减少。

刘建伟并指出，绝大部分城市房价同比仍然下降，但随着部分城市房价环比上涨，4月房价同比降幅总体略有收窄。其中，新建商品住宅价格降幅比上月收窄的城市有15个，比上月增加12个；二手住宅价格降幅比上月收窄的城市有22个，比上月增加11个。

对于4月房价走势，易居研究院的研究员严跃进指出，这与市场成交量持续上升的态势有关，预计随着二季度市场成交量的继续上升，70城房价有望止跌反弹。

稍早统计局公布的数据显示，1-4月商品房销售量同比降幅继续收窄，其中4月单月销售面积、销售额同比转降为增，分别增长7%和13.3%，为连续13个月单月同比下降后首次实现同比增长。

中国指数研究院预计，330新政将继续发挥效应带动市场成交回升，加之5月11日起新一轮降息影响，将继续释放资金流动性、改善市场预期，首置及改善类购房需求将平稳释放，市场回暖趋势有望进一步延续。

但该机构同时指出，目前市场仍以去库存为主，总体供应将保持平稳运行，而库存压力较小的热点城市，供应将出现快速回升。库存与价格方面，库存仍高位盘整，但成交回暖将逐步降低库存压力；短期内全国整体价格将保持平稳，不同城市对政策敏感度存在差异，未来价格走势将持续分化。

今年3月底，中国央行和财政部等多部委联手释出房地产放松政策，包括调低二套房贷最低首付比例、信贷优惠以及税收优惠政策，并加大改善性住房需求。

**城市分化明显**

统计局的刘建伟表示，分城市看，分化仍然较为明显，房价上涨主要集中在一线城市和少数二线城市。

4月北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均出现上涨，最高涨幅分别为1.8%和2.4%，少数二线城市房价出现上涨，绝大部分三线城市房价仍然下降。

据测算，4月份一线城市新建商品住宅价格环比平均上涨1%，二、三线城市新建商品住宅价格环比平均分别下降0.1%和0.3%。

路透测算，北京与上海4月新建住宅销售价格指数分别同比下降3.2%和4.7%，环比则分别上涨0.7%和0.6%。

浏览房价图表，点选：link.reuters.com/vap74w

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：（重点城市表格见[nENNF5E0S6]）

2015年 同比(%) 环比(%)

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年 同比(%) 环比(%)

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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