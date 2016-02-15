中国楼市2016年整体量升价缓 调控政策应区别对待--国家信息中心

路透上海2月15日 - 中国证券报周一援引国家信息中心报告称， 2016年只要经济不出现严重问题，房地产市场各项指标将保持低位运行，房地产市场整体量升价缓，但区域市场仍会继续分化。

报告并认为，房地产调控政策应细化和区别对待，目前商品房去库存尚无有效手段，预计2016年房地产销量仍会延续上升期趋势，但全年投资增速为零左右。

“只要经济基本面不出现大的问题，2016年房地产市场无论是销售和开发都会延续2015年分化的趋势，”国家信息中心称，“一线城市和二线热点城市还会出现量价齐升的局面，但是价格大幅上升的可能性不大，一般二线城市和三四线城市去库存压力仍然较大，价格难以上行。”

该中心认为，2016年在去库存成为五大任务之一的背景下，调控政策应该更加宽松；但由于房地产市场地区差异较大，对房地产市场的调控的政策应该细化和区别对待。

“调控手段更多采用市场而不是行政，刺激刚性需求，促进改善型需求，加快房地产长效机制建设，”报告称，“...明确去库存是以市场为主导，不要给市场以救市的感觉。”

报告称，政府需要明确在去库存中的作用，主要是发挥政策支持和信息服务等作用，防止给市场传递政府救市的误导，去库存主要还是以市场化方式进行。

国家信息中心认为，2016年应继续从面和点上实施支持刚需和改善型需求的政策，但必须严格注意政策宽松的针对性。

“如果不考虑房地产库存的地区差异，在房地产诸多长效机制还没建立起来前，以去库存为理由全面放松房地产市场政策，就会助长房地产市场的投机行为，尤其在人口流入预期较大的一二线城市，”报告称。

**预计全年投资增速约为零**

鉴于当前房地产作为投资的功能较弱，随着房地产调控长效机制的逐步完善，房地产需求将逐步趋于理性。报告认为，加快去库存的关键在于激发改善型需求。

但这一途径的问题在于，一方面很多收入相对较高的农民往往在一二线城市就业，他们即使买房更希望在一二线城市，而需要加大去库存的是广大三四线城市；另一方面，很多有购买能力的已经购买，而现在很多面对高房价，很多很难有支付能力。

至于建议通过降房价去库存，“显然只是一种理论思想”，报告称，“在商品房市场人们的购买行为往往跟股市相似，买涨不买跌。特别是当人们对于房价下跌有预期后会进一步降低购房需求。”

根据2000-2015年底房地产新开工面积减去销售面积差额，能更真实反映商品房库存，再以过去三年平均销售速度作为需求，则需要4.4年消化库存。

“商品房去库存尚无有效手段，”报告称。

房地产销售方面，2015年商品房销售在宽松政策刺激下不断回暖，尤其是一二线城市。

“城镇化带来的刚性需求仍有较大空间，改善性需求也在不断涌现，加上政策的宽松，2016年房地产市场的销量仍然会延续上升趋势，”报告称，“再加上全面放开二孩政策，房地产市场需求在未来一段时间将谨慎乐观。”

一方面受房地产库存的不断增加到影响，另一方面又受到房地产政策宽松下房地产销售不断回暖的影响，2015年房地产投资增速虽然连连下滑，但是下滑的速度显然不断趋缓。

但是，2015年三季度房地产开发投资增速出现1998年以来首次负增长，再结合土地购置面积的大幅下滑，可以判断，2016年房地产投资仍将继续下滑。

“但是受到2015年投资基数较低的影响，房地产投资增速虽然继续下降，但是幅度有限，个别月份会出现同比负增长，全年房地产投资为零增长，”报告称。（完）