中国一线房价上涨需综合措施--人行副行长

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月9日 - 中国央行副行长、全国政协委员潘功胜周三表示，解决目前一线城市住房上涨问题，需要一些综合措施；央行与住建部、银监会等酝酿新策，治理房企和中介跨界经营金融业务的问题。
中国证券网刊登潘功胜在政协小组会讨论时表示，央行正与住建部、银监会等部门商量，准备开始对一些房地产市场、房地产企业、房地产中介机构参与金融业务进行治理，若没有资质，将不能跨界经营。
潘功胜在政协讨论时称，一线城市住房价格上升速度比较快，最基本的影响因素还是住房供求关系，其中也有投资力量在炒房，但不是主要因素；房地产企业，房地产中介机构在其中参与配资提供贷款，以及媒体炒作等，影响了人们的心理预期。
此外，证券时报网刊登的潘功胜接受证券时报采访时表示，目前中国金融机构的不良贷款率约为1.7%，与世界平均水平相比不算高，其他指标也不错，例如资本充足率接近13.5%；（中国银行业）利润增长率下降但利润量还是很大的。
潘功胜周二在两会间隙对新华社表示，国家统一的住房贷款最低首付比政策是适中的、审慎的；同时也强调宏观审慎管理；央行基于对房地产贷款资产质量、区域集中度、机构稳健性的监测、分析和评估，加强对住房金融市场的宏观审慎管理。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。