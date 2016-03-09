中国一线房价上涨需综合措施--人行副行长

路透北京3月9日 - 中国央行副行长、全国政协委员潘功胜周三表示，解决目前一线城市住房上涨问题，需要一些综合措施；央行与住建部、银监会等酝酿新策，治理房企和中介跨界经营金融业务的问题。

中国证券网刊登潘功胜在政协小组会讨论时表示，央行正与住建部、银监会等部门商量，准备开始对一些房地产市场、房地产企业、房地产中介机构参与金融业务进行治理，若没有资质，将不能跨界经营。

潘功胜在政协讨论时称，一线城市住房价格上升速度比较快，最基本的影响因素还是住房供求关系，其中也有投资力量在炒房，但不是主要因素；房地产企业，房地产中介机构在其中参与配资提供贷款，以及媒体炒作等，影响了人们的心理预期。

此外，证券时报网刊登的潘功胜接受证券时报采访时表示，目前中国金融机构的不良贷款率约为1.7%，与世界平均水平相比不算高，其他指标也不错，例如资本充足率接近13.5%；（中国银行业）利润增长率下降但利润量还是很大的。

潘功胜周二在两会间隙对新华社表示，国家统一的住房贷款最低首付比政策是适中的、审慎的；同时也强调宏观审慎管理；央行基于对房地产贷款资产质量、区域集中度、机构稳健性的监测、分析和评估，加强对住房金融市场的宏观审慎管理。（完）