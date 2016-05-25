加杠杆去库存是饮鸩止渴 忌将楼市作为保增长手段--新华

路透北京5月25日 - 新华社周三表示，中国有序消化房地产库存，靠“加杠杆”无异饮鸩止渴，应该尊重楼市的发展规律，明确功能定位，不能简单作为保增长的手段。

新华社发布时评称，此番楼市回暖主要是一线城市和热点二线城市拉动，固然有需求相对旺盛等因素所致，但背后不难看到金融杠杆的作用。除了相对宽松的银行贷款，众筹、P2P、首付贷等金融配资业务十分活跃。

新华时评表示，大树再高也不能长到天上，高杠杆必然带来高风险。加杠杆导致楼市“虚火”上升，放大楼市“虹吸效应”，资金过度向一二线城市集中，既增加了三四线城市去库存的难度，也使热点城市房价高位跳涨。

而且，更令人担忧的是，金融杠杆既会催生房地产市场泡沫，放大金融风险，还会导致实体经济“失血”和“空心化”。

新华认为，当前中国正处于户籍人口城镇化率30-70%快速发展区间，无论从新市民的潜在住房需求，还是从城市居民的改善性住房需求来看，房地产行业都具有保持稳定增长的潜力，不能也没必要用加杠杆的办法给楼市打强心针。

尤其是在一季度经济好于市场预期的背景下，更应该尊重楼市的发展规律，明确功能定位，不能简单作为保增长的手段。

新华强调，只有加大户籍制度改革力度，建立健全农民工进城的财税、土地等配套制度，通过人的城镇化“去库存”，才有利于楼市健康发展。

人民日报此前刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，房子是给人住的，这个定位不能偏离，要通过人的城镇化“去库存”，而不应通过加杠杆“去库存”，逐步完善中央管宏观、地方为主体的差别化调控政策。（完）