加杠杆去库存是饮鸩止渴 忌将楼市作为保增长手段--新华

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月25日 - 新华社周三表示，中国有序消化房地产库存，靠“加杠杆”无异饮鸩止渴，应该尊重楼市的发展规律，明确功能定位，不能简单作为保增长的手段。
新华社发布时评称，此番楼市回暖主要是一线城市和热点二线城市拉动，固然有需求相对旺盛等因素所致，但背后不难看到金融杠杆的作用。除了相对宽松的银行贷款，众筹、P2P、首付贷等金融配资业务十分活跃。
新华时评表示，大树再高也不能长到天上，高杠杆必然带来高风险。加杠杆导致楼市“虚火”上升，放大楼市“虹吸效应”，资金过度向一二线城市集中，既增加了三四线城市去库存的难度，也使热点城市房价高位跳涨。
而且，更令人担忧的是，金融杠杆既会催生房地产市场泡沫，放大金融风险，还会导致实体经济“失血”和“空心化”。
新华认为，当前中国正处于户籍人口城镇化率30-70%快速发展区间，无论从新市民的潜在住房需求，还是从城市居民的改善性住房需求来看，房地产行业都具有保持稳定增长的潜力，不能也没必要用加杠杆的办法给楼市打强心针。
尤其是在一季度经济好于市场预期的背景下，更应该尊重楼市的发展规律，明确功能定位，不能简单作为保增长的手段。
新华强调，只有加大户籍制度改革力度，建立健全农民工进城的财税、土地等配套制度，通过人的城镇化“去库存”，才有利于楼市健康发展。
人民日报此前刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，房子是给人住的，这个定位不能偏离，要通过人的城镇化“去库存”，而不应通过加杠杆“去库存”，逐步完善中央管宏观、地方为主体的差别化调控政策。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。