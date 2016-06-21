中国有方法避免重蹈日本地产泡沫的覆辙--野村

路透香港6月21日 - 投行野村周二发表报告称，虽然中国过去两年资产价格急剧上升，但认为中国仍有多种方法可应用，避免重蹈日本八、九十年代地产泡沫的覆辙。

报告称，日本在八、九十年代经历资产泡沫时代，股市由1983年牛市到1989年，期间日经指数.N225暴涨385%，同时房地产市场亦在1986-90年急升，这些荣景是受到当时强劲的经济、大量人口迁移至都市、宽松的财政及货币政策，以及金融自由化等所推动。不过，日本的房地产市场在1991年走向下坡，地价在1991-2005年间急跌76%。

野村表示，中国房地产市场目前的情况，部份虽与日本八十年代相似，但当中仍有较大差别。例如现时中国的都市化率为56%，远较日本77%为低；中国二、三线城市的房地产和土地价格升幅较健康且市场集中度亦较低；政府对不同城市采取不同的调控措施。

此外，中国对置业者借贷杠杆较为审慎（首付比例最少三成，直至近期才调整至两成）；中国非金融机构较少参与炒卖土地；以及中国采取较审慎的货币政策及逐步开放资本帐及经常帐。

野村指出，虽然过去两年中国的资产价格急速上升，但相信假如中国能在以下几方面做工作，将能避免重蹈日本过去的覆辙。

1)继续改善基建及户口制度以推进城镇化发展，放宽二孩政策以维持房地产需求；2)持续鼓励市场整合和防范非开发商炒卖土地；3)对过热的市场(如一线城市)增加土地供应以压抑房价上升；

4)实施审慎货币政策(避免政策剧变)；5)开征低税率的房产税，并只在过热城市征收，渐进调整市场；6)监察开发商的负债情况，以借贷和发债取代影子银行贷款，以降低它们的财务成本。

野村表示，中国海外发展(0688.HK)、华润置地(1109.HK)、融创中国(1918.HK)、旭辉控股(0884.HK)和中国金茂(0817.HK)为该行在内房股中的首选；而在房地产服务商方面，该行偏好世联行(002285.SZ)和搜房(SFUN.N)，因它们的市场规模正在壮大中。（完）