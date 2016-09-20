中国房地产调控应坚持因城施策 房价上涨较快城市应出台约束性政策--新华

路透北京9月20日 - 新华社周一晚间发表时评文章称，中国房地产调控应根据市场分化实际，分类调控，因城施策，落实城市政府调控责任；房价上涨较快的城市包括部分二线城市及辐射区应出台约束性政策。

文章称，今年以来，一线和热点二线城市“地王”层出不穷。房地产调控要考虑影响地价房价的一般因素、区域因素和个别因素等多层次。全国层面，政府要完善市场规制，以区域规划等引导区域性地价房价。而地域因素、个别因素带来的价格差异，应由地方政府承担调控责任。

“房地产市场具有鲜明的区域特征。在市场持续分化下，调控政策也要因城施策。房价上涨较快的城市包括部分二线城市及辐射区应出台约束性政策。”文章称。

房地产调控总体目标是“去库存、去杠杆”。但房地产投资和销售数据显示，全国楼市“冰火两重天”现象依然严重。北上广深房价高居不下，部分二线城市出现过热苗头。而三四线城市面临严重的高库存。

文章称，房地产交易首要考虑因素是地段，个人房地产交易如此，地产开发商拿地也是这样。中国长期使用的“区域”或“一二三四线城市”“东中西部”等分类，虽然体现了差异，但过于“粗线条”。房地产市场“分化”日趋“细化”，在一些城市，一街之隔就可能地价房价悬殊。未来房地产调控要更加清晰地把握这一特征。

当前，从国务院到主管部门，对于房地产调控须强化地方政府主体责任，坚持分类调控、因城施策，政策信号是明确的。在分化细化的房地产市场上，城市政府调控须因地制宜，把分城施策细化为“一城一策”甚至“一区一策”。

文章称，城市政府的调控措施应与市场机制相协调，围绕中央“去库存、去杠杆”的总目标，顺应房地产市场进一步分化的阶段性特征，因势利导，出台更加清晰明确的调控政策，为市场健康发育提供良好的空间。

中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。周一公布8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。

人民日报周二也发文称，“限购”“限贷”非长策， “对症下药”才治本。“限购”应被看作是一个临时性的应对措施，为楼市“退烧”不能长期依赖这一点，否则只能起到“治标不治本”的效果。当前，由于投资渠道狭窄，社会资源大量进入房地产市场以及人地关系紧张的问题应该引起更多的重视。

关于人地关系紧张这一难题，文章援引专家的观点称，一方面是一、二线城市人口大量涌入带来的土地供不应求，另一方面是三、四线城市土地富裕却吸引不来居民购房。对此，国家已经在加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革，并采取了允许商业用房按规定改建为租赁住房等措施，后期还要强化政策落实。同时，三、四线城市自身也要配合这些政策，进一步推动配套产业发展，提高城市对居民的吸引力。

此外，中国发展研究基金会副理事长刘世锦表示，多年以来，很多城市政府采取的是“挤牙膏式”的供地方式，使土地供应价格最大化。针对这一问题，要推动供地制度与城市需求平衡，如针对特大型城市房价上涨，就可以适当增加供地。（完）