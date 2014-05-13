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中国财经 | 2014年 5月 13日 星期二 14:35 BJT

中国1-4月房地产开发投资同比增16.4% 新开工面积降22.1%

路透北京5月13日 -中国国家统计局周二公布，中国1-4月房地产开发投资同比增长16.4%，1-3月的增速为16.8%。

统计局并公布，1-4月房屋新开工面积同比下降22.1%；商品房销售面积同比下降6.9%，销售额下降7.8%。

此前数据显示，今年1-3月房屋新开工面积同比下降25.2%；同期，商品房销售面积同比下滑3.8%，销售额同比降5.2%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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