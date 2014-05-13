中国1-4月房地产开发投资同比增16.4% 新开工面积降22.1%

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京5月13日 -中国国家统计局周二公布，中国1-4月房地产开发投资同比增长16.4%，1-3月的增速为16.8%。
统计局并公布，1-4月房屋新开工面积同比下降22.1%；商品房销售面积同比下降6.9%，销售额下降7.8%。
此前数据显示，今年1-3月房屋新开工面积同比下降25.2%；同期，商品房销售面积同比下滑3.8%，销售额同比降5.2%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。