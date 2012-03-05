今年房地产政策不松但仍可投资土地--林达集团董事长

路透北京3月5日电---专注于房地产投资的民营企业--林达集团董事长李晓林周一表示,预计今年的房地产政策将不会松动,不过国内各城市则存在土地投资机遇,因紧缩政策下竞争已趋於缓和.

李晓林是在中国人大和政协两会间隙对路透作出上述表示的.而关於有业内人士预计未来首套房贷利率或将更加优惠,他则认为,现在不太可能作为一种政策来做.

"根据目前情况,今年房地产政策不会松动了",李晓林并就今年的房地产投资机遇指出,"房企资金要是好的话,现在土地竞争不算太激烈,投资土地会容易一点".

他认为,目前中国所有城市都存有土地投资机遇,因前期限购、限价、限贷等政策已令成交和房价有所下滑.

中国今年将经济增长目标调降至7.5%,同时,政府工作报告中明确指出,严格执行并逐步完善抑制投机,投资性需求的政策措施,进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.

林达集团从1990年开始进军房地产市场,在北京投资建设了牡丹园公寓、西直门华侨公寓、幸福公寓、紫玉饭店和林达大厦等商业及住房地产.同时,集团还从事医药、纺织进出口贸易和金融等投资.

中国本轮房地产调控已持续近两年.上周中国四大银行释放出房地产信贷有所松动的迹象,表示要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率.具体而言,允许首套房贷在基准利率之内,根据风险原则合理定价;同时,将积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设.(完)

--发稿 尹嫄婷/苏丹; 审校 杨淑祯

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