中国房地产市场供求关系将发生重要变化--国研中心

路透上海2月28日 -中国国务院发展研究中心主任李伟表示，当前，房地产市场出现供求关系将发生重要变化等一些新的阶段性特征，要密切关注房地产市场走向和分化趋势，防范市场风险，注重房地产市场调控的差异性和针对性。

新华网周四引述李伟在全国政策咨询工作会议上的讲话指出，中国房地产行业不可能也没必要再保持近些年高速增长，主要原因是房地产行业发展环境和内在动力发生变化，中国经济已由快速增长期进入中高速增长期，增长阶段的转换对房地产市场必将产生较大影响。

他建议密切关注房地产市场走向，防范房地产市场风险。近期，国内房地产市场已出现明显变化，鄂尔多斯、温州等地的问题也已不是个别现象。

他认为，随着利率市场化改革的推进，住房信贷利率的提高将会影响到居民家庭的购房能力，再加上有关涉及房地产业税制的不断完善等措施，必然会加快不同群体住房需求的变化。房地产增速回落趋势和市场变化在相当程度上会给地方经济发展带来较大影响。

据国务院发展研究中心课题组的推算，2012年底，全国住房存量达到相当规模，城镇家庭户均住宅套数已达1.03套，城镇户籍家庭住房自有率为85.39%；城镇人均住宅建筑面积为32.9平方米。随着城镇化的发展，房地产需求仍会增加，但增速会放缓。

李伟谈到，近两年来，中国房地产市场分化趋势越来越明显。一线城市房价上涨较快，但一些二、三、四线城市，房地产去库存化周期明显拉长，库存压力不断加大。二、三、四线城市房价上涨幅度明显低于一线城市，今年1月份首次出现70个大中城市中6个城市房价月环比下降。

他认为，在市场分化的情况下，房地产调控应更加注重因地制宜和增强相关政策措施的区别性、针对性。2013年部分一线城市分别推出了针对当地市场主要矛盾的调控措施。未来全国“一刀切”的调控政策将会减少，各地应着重研究体现针对性强的地方差异性调控措施，保持房地产市场的平稳运行。

中国官方数据显示主要城市1月房价延续涨势，但同比涨幅出现一年半来首度放缓，在部分地方加大调控政策，房地产相关信贷偏紧的情况下，未来涨势或有望趋缓。

在谈到住房保障制度的建设和完善时，李伟表示，去年中央政府提出在这一届任期内增加1,000万套棚改项目。到“十二五”(2015年)期末，全国将形成超过5,000多万套实物保障性住房的供给。公租房、政策房、棚改房、共有产权的自住型商品房等住房保障和政策支持方式仍处于探索阶段。(完)

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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