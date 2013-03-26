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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 26日 星期二 12:03 BJT

“国五条”新政广东首出地方规则

国务院新“国五条”出台一个月之际，中国广东省25日率先出台首个地方版细则。明确要求广州、深圳两市要在3月底前公布全年新建商品住房(不含保障性住房)的价格控制目标，但二手房20%交易所得税征收细则等内容并未明确。路透
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