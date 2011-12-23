明年中国保障房开工700万套--住建部

中国年初计划在未来五年新建保障性住房3,600万套,大约是过去十年建设规模的两倍.截至今年10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初的目标.

住建部部长姜伟新日前表示,加上去年开工的结转项目,今年实际在建的保障性住房约达1,500万套.但由於保障房建设的合理工期是两年半左右,今年的1,000万套能够建成的很少,今年能够竣工投入使用的将不低於300万套.(完)