明年中国保障房开工700万套--住建部

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
* 2012年保障房开工700万套,基本建成逾500万套
* 明年保障房竣工量将高於今年
* 继续坚持房地产调控不动摇
* 严格实施差别化住房信贷和税收政策
路透北京12月23日电---中国住房和城乡建设部部长姜伟新称,明年新开工建设保障性住房和棚户区改造住房700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於今年.
新华社周五援引姜伟新的话称,明年要继续坚持房地产调控不动摇,严格实施差别化住房信贷、税收政策,优先保证首次购房家庭的贷款需求,支持居民的合理购房需求.
12月中召开的中国中央经济工作会议,亦强调要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给.
中国年初计划在未来五年新建保障性住房3,600万套,大约是过去十年建设规模的两倍.截至今年10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初的目标.
住建部部长姜伟新日前表示,加上去年开工的结转项目,今年实际在建的保障性住房约达1,500万套.但由於保障房建设的合理工期是两年半左右,今年的1,000万套能够建成的很少,今年能够竣工投入使用的将不低於300万套.(完)
--发稿 李文科; 审校 乔艳红
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