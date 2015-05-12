中国降息将加速一线城市楼市回暖--CRIC

中国房地产信息服务商易居旗下的CRIC研究中心最新发布报告称，此次降息将结合新政，为一线城市市场注入强心剂，加速其回暖。CRIC认为，在价格上，目前国内房价已经达到了临界点，降息或将进一步推进房价的回升，但是限于行业结构性过剩的现状，以及整体需求回落的大趋势所限，大多数房企现阶段的主要任务还是去库存，他们认为房价回升还是以稳为主，不太可能出现2013年的暴涨现象。路透