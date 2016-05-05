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路透中文国际短讯 | 2016年 5月 5日 星期四 16:01 BJT

若中国经济增速续降 明年下半年房价或现全面下滑之势-社科院

中国社科院周四表示，2016年中国经济持续下滑将是大概率事件，这会对房地产市场形成向下压力；若经济增长继续下滑，房价有可能在2017年下半年再次出现全面下滑趋势。2016房地产蓝皮书称，在积极财政政策和偏宽松货币政策推动下，2016年一线和部分二线城市房价仍将持续上涨，不过局部楼市价格泡沫风险增大，房地产政策基调将是维持市场稳定。路透

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