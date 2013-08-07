房企再融资闸门渐开 但不意味中国楼市调控政策转向

* 多家上市房企披露融资预案

* 房企再融资开闸预期增强

* 利于降低房企融资成本和金融风险

* 并不意味着调控政策松绑

作者 宿泱韫

路透北京8月7日 - 有关中国房地产企业再融资将松绑的消息一个多月来在市场广泛流传，随着新湖中宝(600208.SS)、宋都股份(600077.SS)等上市房企陆续公布融资预案，传言最近得到部分证实。这意味着，股权和债权类融资在沉寂三年多之后，有望重新成为房企融资的正途。

不过，即使再融资开闸，也不代表中国决策层有意给房地产调控政策松绑，其间透露的信号更倾向于让该行业逐渐归于正常，资金也将偏重用在政府鼓励的项目中，如保障房和刚需住宅项目。

“房地产政策并没有出现转向。”中原集团研究中心总监刘渊认为，再融资松绑与国家主席习近平所言“保持房地产健康稳定发展”的目标并不相悖，是在调控方式上做出的改变。

“目前还是通过限购抑制投资需求，效果也不错，高端住宅价格是下降了，在这种情况下让开放商多融资，多做中低端项目，通过供应来平抑价格，也是种思路，相对来说比原先的要更加合理一点。”他说。

继上周房地产开发商新湖中宝披露其定向增发预案后，多家上市房企开始披露融资预案。其中招商地产000024.SZ周三公告因筹划发行股份停牌，宋都股份和冠城大通(600067.SS)则分别推出了定向增发和可转债的融资预案。

与此同时，证监会则数次强调关于房地产融资的措辞没有变化：对存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，将暂停上市和重大资产重组，并会加强与国土资源部门的联动，依据其意见审定房地产企业是否存在违规行为。

业界认为，再融资开闸应还是与政策导向相关。莫尼塔房地产分析师罗雨就指出，在下半年资金面偏紧的大环境下，如果不给优惠去鼓励开发商参与棚户区改造和保障房开发，这部分建设很难推动起来。从已公布融资预案的企业看确实也是如此，新湖中宝增发募资投向棚户区改造项目，宋都股份拟募集15亿元人民币，投向的是刚性需求的商品住房项目建设。

2010年开始的一轮房地产调控，使得房地产企业在国内的股权类和债权类融资均受阻，银行信贷和信托成为其主要融资渠道，并催生越来越多的房企借道境外市场进行融资。今年以来，监管层对“影子银行”的金融风险愈加警惕，而房地产信托也逐渐进入刚性兑付高峰期。

华创证券宏观策略研究主管华中炜表示，如果真要放开再融资，也会是偏良性的制度安排。“就是放开正门，对稳增长有一定作用，毕竟（上市的）是一些大的企业，对增加供给，对房地产调控也是有利的；而且，通过资本市场融资是高效的融资方式，也有利于抑制表外融资的风险，降低社会融资成本。”

由于近期包括国务院常务会议及中央政治局会议均未重提“房地产调控”，引发市场政策可能放松的猜测。不过国家发改委主任徐绍史最新表示，将坚持房地产调控各项政策。他并称，要加大对保障性安居工程建设的推进力度，同时加快普通商品住房开工建设，支持居民家庭首套自住购房需求。

**短期影响有限**

不少分析人士指出，即使开了个口子，短期对房地产业影响不大，毕竟上市房企只占少数，而且大多资金实力雄厚并不差钱。某大型房地产上市公司高层就表示，公司并不缺钱，近期不会再融资，但由于再融资消息影响其股价，会对此保持关注。

华北地区某中型上市房企董秘的态度亦很谨慎，“好多公司还没发公告事项，证监会也没有明确表示（放开再融资），我们会持续观察动向。”

今年以来，房地产在低迷的宏观经济中显得一枝独秀，上半年整体房地产投资和销售额增速逾20%和40%，成为保持经济稳定增长的重要一环；在制造业等相对低迷之际，资金也对房地产业颇为青睐，不少业界人士认为上半年开发商资金状况达到近几年最佳。

央行数据显示，今年上半年主要金融机构及小型农村金融机构、外资银行人民币房地产贷款增加1.3万亿元，增量占同期各项贷款增量的27.1%。

上半年良好的销售状况也保证了开发商充裕的资金。统计局数据显示，1-6月商品房销售面积51,433万平方米，同比增长28.7%；销售额33,376亿元，增长43.2%。标杆房企表现亮眼，中国海外发展(0688.HK)上半年核心利润按年上升26.7%，并决定将全年目标自1,000亿港元上调至1,200亿；最大房地产开发商--万科(000002.SZ)上半年净利润同比增速也达22.31%。

行业基本面良好，加之再融资放开预期升温，可能也会让部分开发商看好后市，增强信心。中原的刘渊认为，不排除一些开发商将此看成积极信号，并在拿地时有所反应。

今年土地市场整体而言有所回暖，但各地冷热不均，一线和部分二线城市土地交易活跃，地王频出。国土资源部近日称，上半年全国房地产用地供应同比增加38.8%，创8.24万公顷的历年同期新高。二季度中国土地市场指数(CLI)各分指数总体上明显上扬，地产景气指数进入红灯过热状态。

“现在的调控应该比原先更精细化一点，”刘渊指出，放开融资是对政府管理能力提出更高的要求，如何避免融到的资金不会挪作他用，需要在执行上有配套和相应监管措施，对用地更市场化的管理便是其中一项。(完)

(审校 张喜良)

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