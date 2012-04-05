中国房地产调控“紧箍咒”难言放松

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 香港上市内房股去年普遍保住盈利增长
* 今年销售目标和买地计划皆审慎
* 今年毛利率料受压,下半年市场或现转机
* 信贷紧张,再融资风险高
记者 梁慧仪
路透香港4月5日电---中国对房地产行业严厉调控的"紧箍咒"短期难以放松,虽然大部分房地产商去年仍能保住盈利增长,但市场目前仍在"寻底"的过程中,开发商订出今年的销售目标偏向审慎,且倾向减少买地投资,保留资金度过行业的"冬天".
据投行花旗的数据,内房公司2011年的核心盈利(撇除投资物业重估及其他特殊项目收益)平均上升27%,而毛利率约为35-40%,情况令人满意.但在调控措施影响继续发酵下,发展商陆续减价促销将无可避免压缩盈利空间.
事实上,去年完成销售额愈高的内房股所订的新一年目标就愈审慎.例如龙头企业--中国海外(0688.HK)订下今年800亿港元的销售目标,较去年完成的数目还要低8%.至於去年销售额在香港上市内房股中称冠的恒大地产(3333.HK),2012年的目标也只持平去年.(详见附表)
"去年初的时候很多公司订出销售目标蛮积极的...,但今年很多开发商对形势的理性评估,没有订出太高的目标."标准普尔信用分析师符蓓称.
中国政府去年首推的"限购令"对市场的冷却作用最大,不单止截停了投资需求,就连改善居住质素的换楼需求也受到压抑.
但随着刚性需求开始释放,中国楼市自2月以来成交出现"小阳春".中国房地产信息集团数据显示,重点城市交易量自2月以来均出现持续增长.但由於这些刚性需求量相对有限,业内人士担心这波回暖行情未必能够持续太久.
中国总理温家宝在上月中的两会(人大和政协)记者会上指出,目前房价还远远没有回到合理价位,因此调控不能放松.
美银美林的报告称,尽管目前成交量有回升迹象,但房价没有反弹;愈来愈多的开发商减价,但行业的库存量仍然接近历来高位.
"我们相信中国政府并不想房价大泻,所以推出新的调控措施的可能性不大,但大规模放松现行政策的机会也很微."美银美林称.
**保守策略对抗逆境**
在行业吹淡风下,开发商今年倾向减少买地,降价卖楼为经营策略.
"今年市场最大可能是向平稳方向发展...,我们要'稳打稳扎'."富力地产董事长李思廉说,"我们今年不会很积极地扩大土地储备,要(卖方)在付款方面有优惠才考虑."
以广东省为主要市场的雅居乐(3383.HK)表示,今年该公司的投资会较保守,希望降低负债;而对买地亦会很审慎.
富力地产和远洋地产(3377.HK)估计,今年的房价减幅可能在10%以内.
"(减价)要视乎项目,假如项目积累计客户较多,对价格比较敏感的,我们会考虑降价...,我们相信今年整个房地产行业的毛利率会下跌4%左右."远洋地产行政总裁李明称.
麦格理中港房地产研究主管吴嘉俊指出,现时市场仍在"寻底"的过程中,预计到5月会有较明显的改善,并可能"见底".
"因为预期各地方政府届时会有更多的放松措施...,这不是指由中央拍板的高姿态放松,而是大家在执行时更多地采取'睁只眼,闭只眼'的态度."他说.
**再融资风险高**
上市内房公司的经营环境继续艰难,而且市场银根未见松动,融资渠道当有限,对一些负债较高且市场集中度较高的房企最为不利.
"虽然有说今年的信贷环境会放松,但我们和一些房地产公司沟通过,在具体运营层面上,还没有真正春天的到来,仍是比较紧张."标准普尔的符蓓说.
据渣打集团稍早进行的调查指出,内房公司的融资环境仍然紧张,但与去年第四季相比则没有恶化下去.近月来银行信贷看来有所增加.但开发商预期,随着另一波大型的信托贷款还款期将於第二至三季到来,届时的融资压力将会上升.
"信托融资较为严格,到期就是到期了,不像银行开发贷款,还有一定的灵活性."符蓓说."所以2012年(房企)再融资风险是比较高...,投资人还是较为审慎,但好的名字,例如获得'BB'评级的,它们要出来(发债)的话,市场仍会有一定的兴趣的,无论是国内和海外信贷融资环境来说,都是较两极分化的."
事实上,内房股今年以来的表现远远跑赢大市,其中富力地产累计大涨逾六成,而蓝筹股中国海外亦升22%,恒大地产、雅居乐等亦涨约四成;同期恒生指数.HSI升幅约13%.(截至周四中午)
花旗估计,随着内房公司减价卖楼,今年整体行业的毛利率将会降至35%左右,而2013年将进一步下调至30-33%.该行相信,30%左右的毛利率将会是一个长期可持续的水平.
主要香港上市内房股2012年销售目标一览:
(亿元人民币) 2012年目标 2011年完成金额
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
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