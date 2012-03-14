温家宝：房价远未回归合理 调控不能放松

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 房价远未回到合理价位,将不会放松调控
* 合理房价应与居民收入相适应,亦应鼓励租房
* 需防范房地产泡沫破灭,拖累整个经济
路透北京3月14日电---中国楼市调控正进行到关键时刻.总理温家宝周三重申调控不能放松,并表示房价目前远未回到合理价位.
温家宝在中国"两会"(人大和政协)举行的中外记者会上并称,合理的房价应与居民收入相适应;从方向上看,应该鼓励更多的人租房.
"现在房价还远远没有回到合理价位.因此调控不能放松.如果放松,将前功尽弃,而且会造成房地产市场的混乱,"他说.
他表示,要保持房地产长期平稳和健康发展.如果盲目发展,出现经济泡沫,一旦破灭,不仅影响房地产市场,而且会拖累整个经济.
但温家宝也坦称,中国目前处在工业化和城镇化阶段,对住房的需求是刚性的,而且将会是持续的.
"当然,我们说住有其居,并不意味着住者有其屋.从方向上看,应该鼓励更多的人租房,"他表示.中国目标2012年末全国城镇化率达到52.07%,提高0.8个百分点.
本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最後一年.
中国本轮房地产调控已持续近两年,今年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.
温家宝指出,中国近两年的房地产调控抓住了抑制投机和投资需求的要害问题.房地产的发展要充分发挥市场配置资源的基础性作用,充分利用市场这只手;但政府这只手也不可以缺少,因为它更具有稳定性和促进公平.
中国的房地产市场关系到财政、金融、土地、企业等各项政策,涉及到中央和地方的利益关系,特别是地方从土地出让中获取大量的收入;涉及到金融企业和房地产企业的利益,改革的阻力相当之大.
受调控持续、房地产销售低迷影响,中国1-2月房地产投资及新开工增速延续上年的回落趋势,销售面积和销售额亦大幅下降.但随着首套房贷利率优惠重现,刚性需求进一步回归市场,未来楼市成交量或将有所回升.
此前发布的中国政府工作报告亦称,房地产调控处於关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设,保障房要基本建成500万套,新开工700万.
中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司 (000002.SZ)去年净利96.25亿元人民币,同比增长32.2%,与市场预期基本相符;而公司今年对买地仍抱相当谨慎态度.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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