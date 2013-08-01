7月百城住宅均价环比14连升 同比涨幅扩大至近8%--中指院

* 7月百城新建住宅均价环比14连升且涨幅扩大

* 主要受热点城市房价上涨带动

* 房价同比涨幅进一步扩大至7.94%

* 整体量价仍在上行通道

路透北京8月1日 - 中国指数研究院周四公布数据显示，7月百城新建住宅均价连续14个月环比上升，环比和同比涨幅均扩大，下半年预计在需求的支撑下，住宅市场量价仍在上行通道。

报告称，7月全国100个城市新建住宅平均价格环比上涨0.87%，涨幅较上月扩大0.1个百分点；同比涨幅则进一步扩大至7.94%，6月为7.4%。

“总体来看，在宏观经济不确定性增强、调控政策收紧预期减弱、需求保持平稳的大环境下，7月百城价格继续上涨且涨幅在热点城市的带动下略有扩大。”中指院报告表示。

中指院称，住宅市场方面，7月住宅价格下跌城市个数明显增多，但房价较高的热点城市价格环比涨幅有所扩大，带动全国平均涨幅扩大，同时北京、广州等地部分新开盘项目价格上调幅度有所扩大，成交量渐趋平稳，不同城市分化加剧；土地市场方面，热点城市土地市场继续升温，标杆房企拿地布局继续向一、二线城市集中，高溢价和高总价地块频现。

数据显示，与上月相比，7月价格环比下跌的城市个数增加10个，其中跌幅在1%以上的有7个，环比上涨的城市比上月减少10个，其中涨幅在1%以上的有33个，较上月增加7个。

中央政治局本周召开的会议提出，促进房地产市场平稳健康发展，对房地产调控则没有提及，市场解读认为这说明新领导层将淡化房地产调控，着重建立长效机制。

中指院报告预计，房地产调控政策趋于平稳，整体流动性和信贷投放保持在合理水平，“展望下半年乃至更长时间，宏观环境趋稳有利于住房需求进一步释放，整体量价仍处于上行通道，但不同城市分化可能加剧，一线城市及重点二线城市房价上涨压力依然突出，供应充足的三、四线城市价格较为平稳。”

热点城市房价上涨压力仍然较大。包括北上广深在内的十大城市7月住宅均价环比上涨1.34%，涨幅比上月扩大0.33个百分点。具体来看，北京上涨2.50%，涨幅最大，广州上涨2.13%，涨幅次之。

国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁昨表示，北京、上海等一线城市集中了教育、医疗等大量优质资源，未来房价还将上涨。大型地产商--首创集团有限公司董事长刘晓光也认为，考虑到项目的成本，一线城市房价未来将持续上涨，一线城市附近的小城镇房价可能有上涨空间。部分二三线城市由于土地财政的问题，房价可能下跌。 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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