中国楼市成交“小阳春” 但回暖仍具不确定性

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月28日电---随着刚性需求的释放,中国楼市自2月以来成交出现持续回暖,市场"小阳春"格局显现.但由於刚性需求体量相对有限,业内人士担心,这波回暖行情或不会持续太久.
中国房地产信息集团数据显示,重点城市交易量自2月以来均出现持续增长.在十大重点城市中,过半城市在2月下旬便超过了去年四季度平均水平,进入3月以後,依然保持着稳步回升态势.
但上周(3月19日-25日)十大重点城市成交指数出现环比下跌,其中广州成交跌幅最大为34.74%;其次是武汉,环比下跌24.52%;二十大典型城市成交指数环比上涨19.07点.
该集团评论员潘绍之分析称,促成年初这波回暖的原因包括房企在春假结束後推案节奏明显加快,价格策略使用明显增多;受银行贷款收紧的影响,重点城市刚性需求2月份以来出现集中释放;首套房基准利率的回归.
"然而鉴於上述三个原因的不可持续性,我们认为这一波小幅回暖的行情不会持续太久,"潘绍之在报告中称.
他表示,目前房企降价已接近其利润底部,未来继续降价的空间十分有限;同时积压了一个半月的需求,在经历了近期三四周的去化,将趋於阶段性的平静.由於限购政策不会出现根本性的改变,因此刚性需求的体量相对有限.
尽管楼市成交出现回暖,但部分城市相比去年同期成交仍处於低位.中国指数研究院数据显示,上周监测的40个城市中,18个城市楼市周均成交量同比下降,6个城市成交量降幅在50%以上.其它城市同比均出现不同程度的增长.
国家统计局数据稍早显示,1-2月全国商品房销售面积同比下降14%,商品房销售额同比下降20.9%.(here)(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。