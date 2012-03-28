中国楼市成交“小阳春” 但回暖仍具不确定性

路透北京3月28日电---随着刚性需求的释放,中国楼市自2月以来成交出现持续回暖,市场"小阳春"格局显现.但由於刚性需求体量相对有限,业内人士担心,这波回暖行情或不会持续太久.

中国房地产信息集团数据显示,重点城市交易量自2月以来均出现持续增长.在十大重点城市中,过半城市在2月下旬便超过了去年四季度平均水平,进入3月以後,依然保持着稳步回升态势.

但上周(3月19日-25日)十大重点城市成交指数出现环比下跌,其中广州成交跌幅最大为34.74%;其次是武汉,环比下跌24.52%;二十大典型城市成交指数环比上涨19.07点.

该集团评论员潘绍之分析称,促成年初这波回暖的原因包括房企在春假结束後推案节奏明显加快,价格策略使用明显增多;受银行贷款收紧的影响,重点城市刚性需求2月份以来出现集中释放;首套房基准利率的回归.

"然而鉴於上述三个原因的不可持续性,我们认为这一波小幅回暖的行情不会持续太久,"潘绍之在报告中称.

他表示,目前房企降价已接近其利润底部,未来继续降价的空间十分有限;同时积压了一个半月的需求,在经历了近期三四周的去化,将趋於阶段性的平静.由於限购政策不会出现根本性的改变,因此刚性需求的体量相对有限.

尽管楼市成交出现回暖,但部分城市相比去年同期成交仍处於低位.中国指数研究院数据显示,上周监测的40个城市中,18个城市楼市周均成交量同比下降,6个城市成交量降幅在50%以上.其它城市同比均出现不同程度的增长.

国家统计局数据稍早显示,1-2月全国商品房销售面积同比下降14%,商品房销售额同比下降20.9%.(here)(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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