中国推出不动产登记制度意在长远 短期难有实质性政策出台--安信

路透北京7月31日 - 本周三的中国国务院常务会议提出，不动产登记制度将向社会征求意见，国内券商安信证券认为，这是自3月建立不动产登记工作部际联席会议制以来，相关制度的进一步推进，将为长期财税体制改革铺路，但短期难有实质性政策出台。

安信报告认为，不动产登记制度的关键是摸清住房分配状况，为长期财税体制改革提供依据，例如房产税和财产税；另一方面也表明全国性征税目前还处在摸底阶段，短期不会有实质性政策出台。

“我们认为本次事件的影响主要在心理层面。”报告指出。

而且，安信表示，建立不动产登记部的联系会议并非针对房地产，与房地产政策没有直接关系。目前大中城市住房信息登记已经比较完善，欠缺的仅仅是各地之间的联网，这跟不动产登记制度关系不大。

对于房地产行业，安信认为仍处于大调整期，在这种背景下监管层出台利空政策的可能性较小。但根据安信宏观的判断，由于三四季度宏观经济受外需的影响逐渐筑底回升，预计监管层对房地产行业的刺激政策也

将低于预期。此外，安信目前还认为二线城市限购政策的放松对基本面的影响有限。

预计未来几个月住宅供应将大幅增加，行业供需将进一步恶化，房价下调压力仍然很大。库存压力是目前房地产行业面临的主要问题。

周三召开的中国国务院常务会议讨论了《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》，该条例强调已经发放的权属证书继续有效、已经依法享有的不动产权利不因登记机构和程序的改变而受影响。按照立法程序要求，将征求意见稿向社会公开征求意见。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。