地方房地产调控细则力度温和 二三季度市场主线为量跌价平--CRIC

路透上海4月1日 - 房地产服务企业--易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)最新研究报告指出,北京上海重庆等地上周末出台房地产调控细则，总体来说，地方政府层面在本次新一轮调控落实过程中的表现偏温和。预计在这些调控政策打压下，国内房地产市场二三季度市场主线将是量跌价平，四季度有望复苏。

报告指出，自国五条出台之初起，其政策强度就相对偏温和，手段以加强现有政策的执行力度为主，新意较少，因此外界一直最为关注的条款是二套房贷提升和存量房个税调整，而时至当前，地方细则陆续出台之后，前者已经成为应对未来市场变化的政策储备，是否出台、何时出台尚不能确定，而后者则已经可以确认在执行环节存在相当大的难度。

报告预计，之后尤其是二三线城市细则恐怕会适当地“规避”这一政策。从这个层面上看，随着越来越多的地方细则出台，本轮调控的力度进一步减弱的趋势非常明显。

报告认为，去年一整年房地产市场的逐渐复苏乃至升温，重点城市交易量持续攀高，一二手房价同步企稳回涨，全国范围内地王项目重现等现象，确实已经给整个行业蒙上巨大的政策风险。而从国五条出台的时机来看，由于时间点是在市场将热未热之时，因此在手段选择上从中央到地方都明显更有分寸感，力度只需可以打断市场升温的趋势即可。

“从这个角度出发，对于行业来说，对于企业来说，本轮调控并非完全是坏事，如果等到市场热度再高一点的时候落地，恐怕政策力度会全面加强。”报告指出。

报告认为，从短期来看，时隔一年之后中央再启新政，至少从行动上表明了调控不会中止的态度，加上限购执行的适当加强、以及存量房个税调整的局部实行，此前重点城市不断升温的市场交投势必会得到一定的平缓，企业在定价策略上也将受到更多的制约，预计二三季度的市场主线将是量跌价平。

从中长期来看，本轮国五条调控从力度上看无法与2011年初限购政策全面升级相比，预计对市场的影响周期不会超过6个月，大约在四季度左右的时间点上，市场有望迎来复苏，对于房地产企业来说，届时将是今年可以期待并关注的又一机会点。

为遏制中国楼市过热的势头，中国政府在“两会”(全国人大和政协会议)前夕公布新“国五条”，加大房地产调控执行力度，其中关于个人住房转让按差价征收20%个人所得税的规定引起市场震动，并导致二手房成交大增。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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