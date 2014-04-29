焦点：中国商业地产资产证券化且行且试 发展仍面临阻力

* 中国商业地产资产证券化空间广阔，需求强劲

* 基础资产质量是关键

* 商业地产资产证券化仍面临发展阻力

路透北京4月29日 -日前中信证券(600030.SS)和海印股份(000861.SZ)两单商业地产资产证券化产品相继面世，令中国商业地产资产证券化业务又向前迈进了一步；但在基础资产质量还得不到保证及流动性较差等因素制约下，其发展未来仍面临一定的阻力。

业内人士指出，由券商主导的企业资产证券化在中国发展了整整十年依然步履蹒跚，其中商业地产资产证券化进程更为缓慢，尽管近期中信证券等已成功试水，但一旦全面铺开，就将面临基础资产质量控制、政策风险、税收问题、利率因素等一系列难题。

“今年，我会将全面推动资产证券化业务深入发展，统筹推进企业资产与信贷资产证券化，大力发展应收账款证券化等企业资产证券化业务。”证监会新闻发言人邓舸近日在例行新闻发布会上表示。

在政策面有望放松的背景下，中信证券推出的国内首单房地产投资信托基金（REITs）上周已完成私募发行。而海印股份近日公告称，中国证监会已核准其设立以物业租金收益为标的的信托受益权专项资产管理计划。

根据银河证券此前统计，2012年末全国的办公楼和商业用房，累计建筑面积已达1.84亿平方米和7.4亿平方米，每年创造的租金收入大概2,600亿元人民币。若全部通过证券化融资，可以解决8,400亿元的资金结构转换问题。

不过，分析人士指出，在宏观经济下行压力加大和房地产过热的环境下，高昂的商业物业开发成本无法与租金收入相匹配，国内商业地产投资回报率可能很难满足投资者的要求。

中国商业地产资产证券化业务发展的另一大阻碍在于政策限制，由证券公司主导的企业资产证券化早在2004年就开始研究论证，期间由于次贷危机，证监会对该项业务的开展实行审批制，而目前监管层尚无一套完整的监管法规。

所谓证券公司资产证券化业务，是指以特定基础资产或资产组合所产生的现金流为偿付支持，通过结构化方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的业务活动。就企业资产证券化而言，其基础资产主要包括债权类资产、收益权类资产两大类。

**基础资产是关键**

业内人士认为，商业地产资产证券化能否成功最关键的仍是基础资产。目前监管层的原则是只选择少量优质项目进行资产证券化试点，其基础资产应当为优质、能够产生持续、稳定、真实、可预测现金流的资产。

“资产证券化首先是基础资产一定要好，确保要有好的基础资产，这一点最为重要的。”上证所首席经济学家胡汝银认为,基础资产必须带来可持续的，足够高的资产回报率。

不过，在近年来持续过热的国内房地产市场上，地产估值偏高及回报率偏低已是行业通病。如何能够令实际回报满足市场预期，是商业地产资产证券化产品设计上首先要考虑的问题。

地产中介机构世邦魏理仕近期发布的中国物业投资指南报告指出，京沪广深四个一线城市写字楼市场的净回报率目前只在4%至5%之间，而且投资收益率面临继续萎缩的挑战。另外，按现行税制，收取租金需缴5.5%的营业税和12%的房产税，之后还要交25%的所得税。

而国内长线资金对于风险资产的投资回报要求往往在6%-7%以上，如中信证券私募发行的REITs，其优先级投资者预期收益率（基础收益）为每年7%，主要由保险资金认购。

尽管从理论上说，REITs到期退出时，房产升值亦会增厚一部分投资回报，但就目前来看，随着中国经济减速和国内商业地产短期供应过多，房价涨势将面临波折，地产ABS产品的风险在上升。

中国央行研究局原副局长李德指出，当前中国正处于经济下滑利率上升的阶段，现在这个时候要发起资产证券化可能有风险，且利率上升经济下滑可能是中长期的问题，其对资产证券化的影响一定要慎重考虑。

**发展面临诸多阻力**

而在监管政策方面，国内商业地产资产证券化还会遇到整个ABS行业的共同难题：审批节奏慢、流动性差。

在满足收益率的情况下，市场流动性、风险防范措施、时点和效率都是ABS产品能否成功的关键。但根据监管部门公布的审核时间表，资产证券化产品上报审批周期一般在60个工作日左右，若加上补充材料占用的时间更长，最佳的发行时间窗口很容易错过。

“如果我要想做（ABS），我拿出一个产品，报到监管部门需要进行审批，审个半年和一年，市场机会已经错过了。”中国银河证券副总裁汪六七表示。

另外在流通环节，目前资产证券化产品是在证券交易所大宗交易平台挂牌交易。大宗交易平台投资者数量少，交易量低迷，对产品的流动性、发行、定价等都有较大的不利影响。

不过，监管思路正在发生转变，这对ABS行业将是一个值得期待的利好消息。

业内人士预计，在国务院要求扩大信贷资产证券化试点和监管政策朝着放松管制的方向改变的大背景下，证监会目前正对企业资产证券化业务试点转常规的工作思路进行研究，拟在准入门槛、简化审核程序和流程等方面做出安排,包括商业地产在内的企业资产证券化有望获得加速发展。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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