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中国财经 | 2011年 12月 9日 星期五 10:52 BJT

房地产市场明年趋於软着陆--社科院

路透北京12月9日电---中国社科院周五发布住房绿皮书预计,明年若无重大外部因素冲击,中国房地产市场趋於软着陆.

社科院预计,明年中国房地产信贷或审慎放松,房价全年缓步下降,一季度房价拐点趋势会更明显.(完)

--发稿 邵晓忆;撰写 沈燕; 审校 黄凯

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