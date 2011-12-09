中国楼市明年趋於软着陆--社科院

* 房地产市场明年趋於软着陆,房地产信贷或审慎放松

* 房价全年缓步下降,一季度房价拐点趋势会更明显

* 2012年延续从紧调控政策,完善调控行政措施

路透北京12月9日电---中国社科院周五发布住房绿皮书预计,明年若无重大外部因素冲击,中国房地产市场趋於软着陆,并预计2012年仍需延续2011年从紧的房地产市场调控政策.

社科院预计,明年中国房地产信贷或审慎放松,房价全年缓步下降,一季度房价拐点趋势会更明显.并建议坚持持续、稳定、差别和灵活的原则,从严调控不动摇,完善调控行政措施,防止报复性反弹.

"在不出现重大外部冲击的情况下,只要政策得当,住房市场调整有望趋向软着陆."社科院财贸所城市与房地产经济委员会主任倪鹏飞称.

他指出,从短期形势来看,未来全球经济增速回落和持续走低导致货币扩张和需求减少,并增加中国通货膨胀经济增速下降的压力.

从国内来看,调结构需调低经济增长目标,目前通货膨胀率下降,决定控通胀和保增长的压力不大.虽然政策需要适度微调,但2012年仍需延续2011年从紧的房地产市场调控政策.

中国国家统计局周五公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,远超市场预期,也低於路透调查中值4.4%.且为连续第四个月回落,进一步确认通胀下行趋势.

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%,亦低於路透调查中值3.3%,环比则下降0.7%. 同时亦为决策层政策微调提供空间.

**房价回调缓慢,风险犹在**

倪鹏飞提到,从长期背景来看,中国城市化仍处在加速期,居民收入持续提升,住房刚性需求潜力仍然较大,中国经济长期增长并好於发达经济体,人民币在若干年内持续升值,房地产投资需求潜力依然很大.

他指出,房地产市场长期向好趋势决定在未来的下调过程中,供求等主体的预期将会发生分化,在部分开发商谨慎降价促销过程中,部分持币待购者将自制,因此房地产市场缓慢回调.

他同时警告,中国目前的房地产市场面临两大风险,目前房地产市场回落和下调,不是市场机制内生的,而是主要通过限贷、限购、限价等高压政策手段实现的,基础并不牢固,存在两个极端性的风险.

"如果基於宏观经济下行和金融风险压力考虑,放松行政调控,房地产投资入市,开发投资下降,价格上涨预期强化,有报复性反弹的风险.房价出现拐点或市场预期发生改变,将对中国的经济会造成很大的影响."他称.

此外,中国住房市场面临三个结构失衡,供需结构失衡,租售市场结构失衡以及区域市场结构失衡.

"一线城市出台限购令以後,二三线城市上涨.本来结构上就有失衡,现在又出现新失衡."倪鹏飞称.

为抑制高房价,中国今年来已陆续出台并实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购等各项措施.有数据显示,调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.

中指院此前公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.

**政策建议**

针对2012年房地产市场调控政策建议,倪鹏飞认为,应该坚持持续、稳定、差别和灵活的原则,要防止两大市场风险,解决三大结构失衡,完善四项调控政策,确保房地产市场回归理性.

他建议,价格上房价过高的城市要下降,一般的城市要平稳,销售上总体基本平稳,保障房的比例要上升,适度延缓投资,但要防止房地产投资的大幅下滑,要选择适度延缓投资,争取实现促进宏观经济平稳增长和住房市场"软着陆"的主要任务.

具体的建议则包括继续坚持从严调控不动摇,完善调控行政措施,防止报复性反弹;建立房地产调控的应急机制,做好房价下降应对预案和应急机制,避免房地产市场"硬着陆".

同时探索实施康居工程,重点解决中等收入家庭的住房,以及着手研究和实施深化住房制度的综合配套改革,建立适应房地产市场发展的配套机制.(完)