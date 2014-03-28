用三年左右时间全面建立不动产统一登记制度--中国国土部长

贸易保护主义是“增长之敌” 开放才是“增长之机”--人民日报

路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。