35城市公布房价调控目标 今年涨幅有望不超10%--报载

路透北京4月2日 - 中国政府要求各地3月底前出台“国五条”相关调控细则，据中国证券报周二报导称，截至4月1日已有35个城市公布2013年度房价控制目标，且目标基本一致，即房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅。业内人士认为，这意味着今年全国房价将稳中有升，各城市涨幅有望不超过10%。

报导并援引业内人士指出，虽然控制目标更具体，但房价上涨的势头仍然不可小觑。上述目标能否达到，关键要看在实际操作中各地政府是否严格执行。

“近年来，各地人均可支配收入的实际涨幅逐年提高，根据各地房价控制目标和各地政府工作报告中的数据，今年不少城市房价涨幅有望控制在10%以下。”报导援引一位地产研究人士指出。

中国除拉萨以外的直辖市、省会城市和计划单列市共有35个。截至4月1日，中证报统计显示，全部35个城市均已发布2013年房价控制目标。不过除北京、上海、广州、深圳、青岛、宁波、重庆等城市出台了较为详细的调控细则外，其他大部分城市仅仅公布了“国五条”中规定的房价控制目标，并未涉及其他调控措施。

而且35个城市的房价控制目标大致相同：2013年房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅，青岛和西安两市在表态中用了“明显低于”的字眼。

对于普遍关注的二手房交易“20%个税”如何执行、二套房首付是否提高、限购范围是否扩大等问题，大部分城市均未作出明确规定。“国税总局和央行不出指导意见，各城市对税收、房贷利率还是维持已有政策。而且，限购也没有按‘国五条’要求覆盖全部行政区域，“报导引述中国房地产协会相关人士的话称。

对比以往，今年各地的房价控制目标，有两处新变化：一是在房价指标中，剔除了保障房，指向更为明确；二是在居民收入增幅中，扣除了物价上涨因素，以实际涨幅为标准。

但是，大多数城市并没有提到明确如何完成房价控制目标的具体措施，以及若完不成任务是否会被问责。业内人士认为，房价上涨的势头仍然不可小觑；上述目标能否达到，关键要看在实际操作中各地政府是否严格执行。

报导援引中国广州一家龙头房企相关人士就称，各地细则出台对中国整个房地产的销售影响不会很大，3月和4月是传统推盘旺季，从前两个月的销量看，一季度销售量肯定会高过去年。

中国多家券商发布的报告称，中国房企2013年资金链的压力比2012年已明显好转，且库存压力也因去年的热销而减轻，因此可以预计，中国今年房企下调住宅价格的压力不大，业绩下滑的预期也不大。

3月的大部分时间，中国房地产市场都处在等待揣测“新国五条”调控政策如何在地方执行之中，大量需求在政策真空期集中入市。中国指数研究院昨日公布数据显示，3月全国100个城市新建住宅平均价格环比十连涨，涨幅1.06%，高于上月的0.83%，环比上涨城市增加10个至84个；同比则四连升，涨幅扩大1.42个百分点至3.9%。（完）

(发稿 李航; 审校 乔艳红/杨淑祯)

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