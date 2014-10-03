万科绿地恒大列前三季销售前三甲--CRIC

路透上海10月3日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，万科(000002.SZ)、绿地和恒大(3333.HK)继续稳居前三季销售前三甲，不过各家房企在三季度的营销大战已达白热化，众房企形形色色的营销创新已经超过国内有房地产市场以来的总和。

报告指出，随着限购取消基本到位，以及限贷松绑被提上日程，银行加快投放房贷，市场观望情绪在消融，四季度楼市成交预计明显回暖。但对房企而言，四季度绝非普天同庆的日子，必定将是“几家欢乐几家愁”。预计万科、恒大、中海地产等一线房企应能完成全年目标。

万科前三季完成销售额1,483亿元人民币，同比增长15%，完成年度目标(2,000亿元)的74%。面对低迷行情，万科积极应对，通过营销创新来撬动潜在需求，引爆创新的导火索恰是万科的事业合伙人制。

在集团加快向下充分授权后，区域公司的创新成效有目共睹：成都万科横空出世全民营销O2O模式；杭州万科联合阿里巴巴(BABA.N)推出“淘宝花销抵房款”活动，一个月大卖了900多套房子；广州万科联合腾讯(0700.HK)做“万科理财通”，借助互联网金融手段积极营销。

恒大前三季度销售1,388万平米，蝉联面积榜首；销售金额达979亿元，已完成全面目标近九成；而绿地集团前三季销售虽猛增至1,328亿元，同比增幅达31%，但仅完成全年销售目标(2,400亿元)的55%。

排名第四的保利地产(600048.SS)前三季完成销售916.9亿元，同比增长3%；排名第五位的中海地产(0688.HK)销售额达844.2亿元，同比微降3%，不过其已完成年度目标的75%。

在市场整体成交明显萎缩的背景下，行业继续上演着强者恒强的大戏，其中前十强企业的销售额合计占行业总量的比例由去年同期的13.77%升至17.39%，增加3.62个百分点；前20强的行业集中度亦提高了4.07个百分点。

销售的冬天，成就营销的春天。三季度，在巨大去库存压力下，众房企殚精竭虑地创新营销方式。最让人印象深刻的有：各种“零”，如零首付、零等待；各种“一”，如“一两千金”、“一跃千金”、“一字千金”；各种“全”，如万科的全民经纪人、合生的全额贷款；更有买大赠小、众筹拍卖等让消费者疯狂的形式。

展望四季度，房企降价促销依然是主流。大型房企面临巨大的目标完成压力，四季度会加大推案量，部分房企四季度推案甚至会超过前三季度推案总额；中小房企普遍债台高筑，目前正常资金运营主要靠举债，四季度销售窗口期开启时如再不降价回笼资金，很多中小房企会面临资金链断裂风险，因此随大势降价是必然选择。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。