《周子衡专栏》经济趋缓 楼市如何戴"罪"立功？

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 周子衡

近日，温州市政府开闸放地三千余亩，上海市紧随其後，更多的城市正在闻风而动,出现了新一轮的房产企业拿地热潮.想起去年十月起,因一轮放地刺激了开发商抛盘套现购地，楼价一夜间狂泻，引发买家退房潮.

但本轮放地却难上演同样的戏码，一是土地放盘可能过大，二是资金面并不吃紧。然而，各地须充分利用地产回暖预期加大加快出地，出好的地头，惟其如此，才能盘活土地财政，放大投资规模，提振趋缓的内地经济。

当经济高热时，降温楼市；当经济趋缓时，预热地市。楼市、地市成了“熨平”经济起伏的“法宝”了。央行调控大局不变，内地地市楼市借机“咸鱼翻身”，戴“罪”立功。

内地房地产的“罪”与“罚”格外纠结：房价不断走高时，被定罪为“泡沫”，价格居高不下时，又被缓刑为“刚需”；投资需求被改判为“投机”需求，死罪难免，居住需求被界定为“刚需”，但也被拉高首付；一方面要打压空置率，另一方面又掣肘与抑制二手房交易；明明是“住房泡沫”，住房与商业地产价格大幅倒挂，一定要统而言之为“房地产泡沫”，使商业地产受累；中央调控被迎为“解放军”，地方对策被划为“反动派”；芜湖和中山两只蝴蝶“翅膀微颤”，全国楼控大堤就面临崩塌,两地既非政策中心，更非市场重镇，何以撼动大盘？……此间立场混杂、逻辑错乱、陷阱处处。无论怎样，楼市的戴罪之身不可赎免。为此，保持“政治正确”，就不要去摸高房价、高地价的老虎屁股，更不能挑战与动摇央控楼市、地市的决心和立场，该喝水喝水，该吃药吃药，该困觉困觉，全国一盘棋。

经济趋缓了，单靠政治正确，过不了关，还是要“经济正确”。楼市戴罪启用，将功抵罪，必拔头筹的，是保障房。

中国内地还有两千万人居住在棚户区，这部分是历史形成的，如算上城镇化所新近形成的棚户区人口，尚须大量兴建与及时交付合格的保障房，逐步消除棚户区，为城镇化铺就康庄大道。也只有提供足额、适量的保障房，才能有效区隔不同性质的住房供给，健全市场供需结构，和缓楼价总体走势。个别所谓的经济学家高喊，保障房才是最大的泡沫，这在政治上和经济上都是极其错误的。

如此“指鹿为马”，岂非处处都是“害群之马”：中国有着全球最大的汽车市场，产销量最大，售价最高，付现交易，整车进口关税极高，养车费用不菲，交通拥堵名冠天下，限号、限购、限牌非但没能抑制车市，反而刺激出巨大繁荣。谁“绑架”了内地车市？岂非巨大泡沫？当停车费、车位费、油价屡屡冲高，何不担心车市崩溃，经济受累呢？由此推论，城内和城际的道路、桥梁、涵洞等诸一系列的交通设施是否也蕴含着巨大经济泡沫？进而，应否大规模地限建、停工、下马？中国有着全球最大的太阳能产业，巨量太阳能板非常依赖美国市场，美政府对其搞“限购”，为保住美国市场出口商被迫大量地为美国人免费安装。中国太阳能产业是不是被美国人“绑架”了呢？由此推广，出口产业是不是也“绑架”了中国经济呢？是不是要紧缩外需，主动限制出口呢？

保障房是本届政府的巨大政治承诺，也是十年央控楼市由紧缩而扩张的华丽转身。经济趋缓，恰是真正实现保障性住房“大跃进”的契机。本轮地方扩张投资以应对经济趋缓，提振增速，不能回避保障性住房的基本盘口。

本轮地市预热发力也不能忽视商业地产。各地政府应积极谋求商业地产规划的合理性，适当扩张商业地产规模，一方面保障城镇化中的商业需求；另一方面合理地通过有效配套来稳定楼价。特别在经济趋缓的大背景下，积极谋求商业繁荣，创造充分就业的环境基础，促进百业兴旺。不难发现，商业地产和住房在开发和运营上存在巨大差异，突出体现在：信贷支持力度，权证年限，开发立项的标准等方面的巨大差异。这些差异也部分地造成了资金向住房领域集中的态势，形成了价格倒挂的“困局”。引导投资资金合理流向商业地产，应是各级各地房地产市场调控主体所应着力把握的。同时，一系列的准商业地产和非商业地产的开发也应成为政策考量的对象。这些商业、准商业和非商业地产是住房大跃进进程中及其後需求最为强劲的补充部分，应当积极纳入地方土地开发建设的重要组成部分，也应当成为央控楼市政策与提振经济增速的一个重要补充。

中国正待实现城镇化的大发展，地市、楼市要取得一个长足的发展。十数亿人口的转型经济大国，实现城镇化，其中的矛盾、冲突和压力非常之艰巨，折射出房地产市场的“原罪”，罪与罚的纠结只有在不断放量发展中才能得到舒缓与平复。地产泡沫，要麽被刺破，要麽被消化。在经济趋缓的阶段，地产应积极消化自身的泡沫，实现大的发展。

如此依赖土地财政的地方政府，在各自新一轮的经济刺激的投资“巨饼”中，为何独缺了包括保障房在内的地产部分？看来，地产戴罪立功也恐非坦途.(完)

(作者就职于中国社科院金融所)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。